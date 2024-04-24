В Украине судятся за каждый второй ЖК: какие проблемы ждут инвесторов

Большая часть жилых комплексов задействована в судебных процессах через земельные участки, на которые идет строительство. Поэтому инвесторы рискуют столкнуться с коррупционными схемами в будущем.

Как обнаружили в Опендатаботе, из почти 400 проанализированных новостроек 214 (или 54%) фигурируют в судах по земле, на которой их возводят. Также 22 застройщика не продлили аренду земельного участка, а относительно 9 ЖК вообще отсутствует какая-либо информация в Реестре вещных прав.

Основатель Опендатабота Алексей Иванкин объясняет, что проблемы с разрешениями, правами на землю и землепользованием на этапе строительства угрожают проблемами для инвесторов. А это создает простор для коррупции.

" Решить такие проблемы законным путем, когда люди уже вложили свои деньги, почти невозможно. Сейчас главные риски мы видим именно в земле, поэтому первое исследование сосредоточено именно на этих вопросах", — комментирует Алексей Иванкин, основатель Опендатабота.

К основным рискам не введенного в эксплуатацию жилья на любом этапе строительства, создающих возможности для коррупции, можно отнести:

отсутствие разрешений на строительство;

отсутствие права собственности или права пользования у заказчика на земельный участок;

договоры аренды на земельный участок, оканчивающиеся в ближайшее время;

несоответствие целевого назначения земельного участка – то есть на этом месте вообще нельзя строить жилой дом;

наличие судебных дел и арестов на земельных участках;

несоответствие строительства к градостроительным условиям (этажность и высотность).

Ранее OBOZ.UA уже писал о деле застройщика из Тернополя, который украл 3,8 млн. грн., что ему принесли инвесторы и не завершил строительство жилого комплекса. Суд признал мужчину виновным и приговорил к 12 годам за решеткой.

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