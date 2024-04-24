В Украине судятся за каждый второй ЖК: какие проблемы ждут инвесторов
Большая часть жилых комплексов задействована в судебных процессах через земельные участки, на которые идет строительство. Поэтому инвесторы рискуют столкнуться с коррупционными схемами в будущем.
Как обнаружили в Опендатаботе, из почти 400 проанализированных новостроек 214 (или 54%) фигурируют в судах по земле, на которой их возводят. Также 22 застройщика не продлили аренду земельного участка, а относительно 9 ЖК вообще отсутствует какая-либо информация в Реестре вещных прав.
Основатель Опендатабота Алексей Иванкин объясняет, что проблемы с разрешениями, правами на землю и землепользованием на этапе строительства угрожают проблемами для инвесторов. А это создает простор для коррупции.
" Решить такие проблемы законным путем, когда люди уже вложили свои деньги, почти невозможно. Сейчас главные риски мы видим именно в земле, поэтому первое исследование сосредоточено именно на этих вопросах", — комментирует Алексей Иванкин, основатель Опендатабота.
К основным рискам не введенного в эксплуатацию жилья на любом этапе строительства, создающих возможности для коррупции, можно отнести:
- отсутствие разрешений на строительство;
- отсутствие права собственности или права пользования у заказчика на земельный участок;
- договоры аренды на земельный участок, оканчивающиеся в ближайшее время;
- несоответствие целевого назначения земельного участка – то есть на этом месте вообще нельзя строить жилой дом;
- наличие судебных дел и арестов на земельных участках;
- несоответствие строительства к градостроительным условиям (этажность и высотность).
Ранее OBOZ.UA уже писал о деле застройщика из Тернополя, который украл 3,8 млн. грн., что ему принесли инвесторы и не завершил строительство жилого комплекса. Суд признал мужчину виновным и приговорил к 12 годам за решеткой.
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