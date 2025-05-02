В Украине сильно изменились цены на помидоры: сколько теперь стоит килограмм

В Украине начали снижаться цены на тепличные помидоры. Благодаря увеличению выборки и сдержанному спросу стоимость этого овоща за неделю упала почти 20%.

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Об этом сообщает EastFruit. По словам аналитиков, тепличные хозяйства увеличили поставки практически на всей стране, при этом на цены продолжают давить стабильные поставки импортных томатов.

На этом фоне цены на помидоры от местных тепличных комбинатов не превышают 70-100 грн/кг. Это в среднем на 18% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели, но при этом на 15% дороже, чем в аналогичный период 2024 года.

"По словам операторов рынка, предложение местных помидоров продолжает постепенно увеличиваться, так как с каждым днем все больше украинских стационарных комбинатов приступают к сезону реализации данной продукции", – уточняют аналитики.

Большинство операторов рынка не исключают, что украинские тепличные томаты продолжат дешеветь. Если текущие темпы сбыта сохранятся, местные производители будут вынуждены уступить в цене еще сильнее, чтобы не допустить скопления нереализованной продукции на складах.

Сколько стоят помидоры в украинских супермаркетах?

В супермаркетах помидоры уже тоже значительно подешевели – на 11-41 грн/кг, зависимо от сорта. В частности, по данным "Минфина", по состоянию на 1 мая красные продают в среднем по 101,75 грн/кг, а розовые – по 147,70 грн/кг. В целом же, супермаркеты выставили цены на уровне 73,5-109 грн/кг. В частности:

"Фора" – 109,00 грн/кг;

– 109,00 грн/кг; Auchan – 89,80 грн/кг;

"Эко-маркет" – 89,90 грн/кг;

– 89,90 грн/кг; АТБ – 73,49 грн/кг;

Megamarket – 84,90 грн/кг;

– 84,90 грн/кг; "Сильпо" – 90,00 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине заметно подешевели нефасованные куриные яйца категории С1. Более того, в экспертной среде ожидают, что цены на продукт продолжат снижаться – ведь после предпасхального ажиотажа прогнозируется спад спроса на него.

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