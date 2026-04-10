В Украине резко выросли зарплаты: в каких отраслях начали платить больше

В Украине продолжает расти средняя зарплата – в феврале она составила 28,3 тыс. грн. В целом прослеживается рост выплат в государственном секторе, в военно-промышленном комплексе (ВПК) на в перерабатывающей промышленности.

Об этом говорится в апрельском макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка Украины. Отмечается, что именно бюджетный, а не частный сектор стал двигателем роста выплат в стране.

Всего за год номинальные выплаты (то есть до учета изменения цен) выросли на 22,4%. Впрочем, после корректировки на уровень инфляции, реальный рост покупательной способности украинцев составил 13,8%.

Кто получает самые большие надбавки

Основной массив роста зарплат пока генерируется в сферах, которые непосредственно финансируются из государственного бюджета. Самые высокие темпы номинального прироста за год зафиксированы в таких отраслях:

образование — зарплаты увеличились на 31,1%

— зарплаты увеличились на 31,1% государственное управление и оборона — плюс 16,7% г/г.

Отдельным феноменом стала перерабатывающая промышленность. Здесь абсолютным лидером по приросту доходов является производство транспортных средств (отрасль, которая сейчас тесно связана с производством техники и дронов для нужд армии). Зарплаты в этом сегменте подскочили на 39,3%. В целом в этой сфере за последние два года совокупный фонд оплаты труда вырос в 2,6 раза. Такой скачок обусловлен не только повышением ставок конкретным работникам, но и масштабным расширением штатов на профильных заводах.

Как уже сообщал OBOZ.UA, средняя зарплата в Украине уже весной 2026 года может превысить 30 тысяч гривен, главным образом из-за острого дефицита кадров в реальном секторе. В то же время бюджетная сфера отстает по темпам роста, а реальные доходы украинцев существенно отличаются в зависимости от отрасли. Динамично растут зарплаты в реальном секторе экономики: строительстве, транспорте и аграрной сфере. Отрасли активно реагируют на рыночные условия и быстрее подстраиваются под дефицит рабочей силы, повышая зарплаты для привлечения работников.

