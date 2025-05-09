В Украине резко выросли цены на популярный овощ: за сколько продают теперь

В Украине возобновился рост цен на лук. После незначительно удешевления на прошлой неделе (28 апреля – 2 мая) стоимость этого овоща уже выросла на 13%.

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Об этом сообщили в EastFruit. Рост цен на репчатый лук аналитики связывают с двумя основными факторами, а именно:

заметным сокращением предложения в условиях сезонного истощения запасов лука в украинских хозяйствах;

в условиях сезонного истощения запасов лука в украинских хозяйствах; ускорением торговой активности на рынке.

На этом фоне производители установили на лук закупочные цены в пределах 18-27 грн/кг. Это в среднем на 13% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели, и на 26% дороже, чем в первой декаде мая прошлого года.

При этом украинские фермеры признаются, что более существенно повысить цены им пока не удается, поскольку покупатели все чаще остаются недовольны качеством предлагаемого лука.

Сколько стоит лук в украинских супермаркетах

Анализ OBOZ.UA показал, что стоимость репчатого лука в крупнейших торговых сетях Украины варьируется от 29,90 до 38,7 грн/кг. Средняя цена овоща составляет 31,83 грн/кг. Собственный анализ от OBOZ.UA показал, что в настоящее время цены на лук в украинских супермаркетах таковы:

Metro – 43,58 грн/кг;

"Сильпо" – 24,10 грн/кг;

Novus – 26,89 грн/кг;

АТБ – 28,89 грн/кг;

"Эко-маркет" – 27,90 грн/кг;

Varus – 28,90 грн/кг.

Ранее стало известно, что осенью в Украине ожидается удешевление лука – вероятнее всего, до оптового уровня ниже 8 грн/кг. Причиной прогнозируемого падения является ожидаемый рост урожая, стабилизация логистики и уменьшение импортной зависимости. В 2022 году рынок был сильно дестабилизирован войной – оккупация основных регионов выращивания лука привела к резкому дефициту. Как следствие, Украина была вынуждена импортировать дорогую продукцию, что повлекло за собой резкий рост цен. В 2023-2024 годах ситуация постепенно стабилизировалась.

Как уже сообщал OBOZ.UA, на украинский рынок начал попадать один из самых желанных весенних продуктов – молодой картофель. Но цены на отечественный овощ в 2-3,8 раза выше, чем на импортный, но к середине месяца он может подешеветь минимум вдвое.

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