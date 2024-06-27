В Украине резко пересчитали зарплаты из-за аномальной ситуации на рынке труда: озвучены цифры

Украинцы в среднем зарабатывают 18,9 тыс. грн, говорится в данных Госстата за первый квартал 2024 года. Это на 22,5% больше, чем было в первом квартале 2023 года. Такой рост зарплат значительно опережает темпы инфляции (в прошлом году – 5,1%) и скорость обновления экономики. В некоторых сферах зарплаты вовсе взлетели более чем на 40%.

Видео дня

Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Два года назад украинцы в среднем зарабатывали 14,6 тыс. грн. Так что зарплаты выросли на 29,3%, а кумулятивная инфляция за этот же период составила 31,6%. То есть, на самом деле украинцы со средней зарплатой и с учетом роста цен все еще могут купить меньше, чем до полномасштабной войны. Но в любом случае столь стремительный рост доходов спрогнозировать было тяжело.

"Реальные доходы населения заметно возрастают подпитаны снижением безработицы и повышением зарплат. Высшие доходы способствуют улучшению потребительских настроений, стимулируют спрос на кредитование. В то же время рост благосостояния обеспечивает низкую долговую нагрузку населения в целом", – объясняют в НБУ.

Падение размера средней зарплаты произошло во втором квартале 2022 года после начала полномасштабной войны. Однако уже в третьем квартале того же года размер зарплат вырос до 14,6 тыс. грн., достигнув уровня первого квартала. Как видно на графике, сохраняется традиционное статистическое искажение: в четвертом квартале из-за годовых премий и выплат бонусов значительно повышается средняя зарплата.

Если динамика в прошлом году повторится, то уже в 2024 украинцы в среднем будут зарабатывать около 23 тыс. грн. Главная причина повышения зарплат – дефицит на рынке труда. И это можно подтвердить и статистикой зарплат по отраслям. Больше растут зарплаты в тех сферах, которые страдают от нехватки работников: сфера обслуживания, водный транспорт и строительство.

Больше всего (44,1%) выросли зарплаты в сфере временного размещения и организация питания (гостинично-ресторанный бизнес, HoReCa). Согласно данным work.ua, в первом квартале 2024 года в этой области в среднем за неделю открывали до 4,8 тыс. вакансий и размещали до 4.8 тыс. резюме.

Соотношение друг к другу означало, что большее количество работодателей не смогло найти сотрудника. Дело в том, что некоторые вакансии рассчитаны на несколько сотрудников, кроме того, иногда украинцы размещают резюме для анализа предложений на рынке и не собираются сразу менять работу. Такое соотношение заставляет работодателей конкурировать за сотрудников за счет повышения зарплат.

С апреля дефицит кадров в этой области критически усилился. Как результат, в мае за неделю открывали 5,7 тыс. вакансий и размещали 3,1 тыс. резюме. Итак, на одного сотрудника было почти две вакансии. Теперь не рестораны и гостиницы выбирают себе персонал, а работники этой сферы выбирают себе рестораны и гостиницы.

Как ранее писал OBOZ.UA, зарплаты нардепов в 2024-м выросли в связи с повышением прожиточного минимума. Голый оклад увеличился с 26 840 до 30 280 грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!