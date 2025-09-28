Польша заваливает украинские супермаркеты своим продуктом: что происходит на рынке

В Украине существенно вырос импорт свинины – достигнув самых высоких показателей за три года. В частности, за период с января по август-2025 было ввезено 14,9 тыс. тонн продукта, что в 7,8 раза больше, чем за аналогичный период 2024 года и является самым высоким показателем с 2022 года. Одной же из основных стран-импортеров стала Польша.

Видео дня

Об этом сообщили в Ukrainian Agribusiness Club (УКАБ).Отмечается: также среди главных поставщиков свинины в Украину – Дания и Нидерланды.

"Наибольшие объемы закупок наблюдались в июле и августе, что составило 7,7 тыс. тонн. За первые две недели сентября импортировано еще 3,2 тысячи тонн", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: по прогнозам, Украина продолжит активно закупать заграничную свинину. В частности, ожидается, что к концу 2025 года объемы закупок составят не менее 25 тыс. тонн.

Почему Украина наращивает импорт свинины колоссальными темпами

В целом же, отметили аналитики, основной причиной активного импорта стало сокращение поголовья свиней зимой. Это, констатируется, привело к:

Дефициту предложения.

Росту закупочных цен.

В то же время, подчеркивается, в странах ЕС наблюдается снижение стоимости живца. Что и сделало их рынки привлекательными для украинских закупок.

"Таким образом, импорт стал альтернативным источником сырья", – резюмировали в УКАБ.

Сколько стоит свинина в украинских супермаркетах

В то же время, по данным "Минфина", ныне крупные сети супермаркетов продают свиную грудинку в среднем по 223 грн/кг, что более чем на 7 грн превышает среднюю цену августа.

В целом цены выставили в диапазоне 204-249 грн/кг. В частности:

Metro – 213,1 грн/кг.

Novus – 204 грн/кг.

Auchan – 225,9 грн/кг..

Megamarket – 249 грн/кг.

Свиная лопатка стоит средние 239,03 грн/кг. Что практически соответствует августовской цене.

Супермаркеты же выставили цены в диапазоне 214-264 грн/кг. В частности:

Megamarket – 264 грн/кг.

Novus – 214 грн/кг.

Metro – 239,1 грн/кг.

Свиной ошеек продают в среднем по 353,87 грн/кг. Это почти на 9 грн превышает августовскую стоимость. Цены в супермаркетах:

Megamarket – 395,1 грн/кг.

Novus – 349 грн/кг.

Metro – 349,9 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA, также в Украине заметно подешевели нефасованные куриные яйца. В то же время, в экспертной среде не исключают, что в скором времени он могут подорожать.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!