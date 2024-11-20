В Украине резко переписали цены на популярный продукт: сколько теперь стоит

В Украине существенно подешевела морковь. На сегодняшний день производители отгружают ее по 15-23 грн/кг, что в среднем на 21% дешевле, чем неделей ранее. Основная причина – сезонное увеличение предложения на фоне довольно сдержанного спроса. Соответственно, в скором времени цены на овощ могут начать снижаться и в супермаркетах.

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О сложившейся ситуации сообщили в EastFruit. Там отметили: в связи с происходящим фермеры стремятся активизировать продажи, а потому пересматривают отпускные цены на морковь в сторону понижения.

"На рынке моркови в Украине прослеживается тенденция снижения цен. При этом, по словам производителей, спрос на морковь сегодня остается довольно невысоким: оптовые компании ведут закупки по мере необходимости, предпочитая не закладывать продукцию на длительное хранение, что также негативно сказывается на общем уровне цен", – говорится в сообщении.

В то же время, подчеркивается, несмотря на существенное снижение цен, ныне морковь в Украине стоит в среднем в 2,4 раза дороже, чем в аналогичный прошлогодний период. По мнению отраслевых экспертов, это связано "с довольно резким снижением урожайности данного корнеплода из-за аномально засушливого лета".

Сколько морковь стоит в супермаркетах

В то же время, по данным "Минфина", 20 ноября супермаркеты продают морковь в среднем по 31,52 грн/кг. Что сразу более чем на 10 грн превышает среднюю цену октября.

В целом, в крупных сетях цены колеблются от 26,8 до 39,9 грн/кг. В частности:

Metro – 27,87 грн/кг;

Auchan – 26,8 грн/кг;

Megamarket – 39,9 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным НБУ, в Украине существенно ускорилось подорожание продуктов – в октябре рост цен составил 10,5% год к году против 7,1% в сентябре. В частности, быстрее дорожали овощи борщового набора и большинство фруктов. Выше, чем в прошлом году, оставались цены на помидоры и огурцы, хотя в октябре темпы их удорожания замедлились.

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