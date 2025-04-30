В Украине резко переписали цены на популярный овощ: сколько теперь стоит

В Украине существенно подешевела белокочанная капуста. Ныне производители отпускают ее по 40-48 грн/кг, что сразу на 10% ниже, чем в конце прошлой рабочей недели (21-25 апреля). Участники же рынка причиной удешевления называют стремительное ухудшение качества продукта в хозяйствах – из-за длительного хранения.

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Об этом сообщает EastFruit. Отмечается:

Также на удешевление повлиял невысокий спрос.

Многие ключевые игроки прогнозируют дальнейшее снижение цен в данном сегменте.

Дело, отмечается, в том, что в данный момент большинство украинских производителей испытывают трудности с реализацией своей продукции. А предложения ранних овощей в хозяйствах Украины "продолжает с каждым днем увеличиваться".

Сколько стоит капуста в супермаркетах

Вместе с тем, по данным "Минфина", по состоянию на 30 апреля стоимость украинские супермаркеты продают белокочанную капусту в среднем по 64,4 грн/кг, что сразу на 13,57 грн/кг превышает среднюю цену марта.

В целом в крупных сетях капуста стоит от 54,89 до 69,9 грн/кг. В частности:

Novus – 54,89 грн/кг;

Metro – 64,9 грн/кг;

Auchan – 67,9 грн/кг;

Megamarket – 69,9 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине заметно подешевели нефасованные куриные яйца категории С1. Более того, в экспертной среде ожидают, что цены на продукт продолжат снижаться – ведь после предпасхального ажиотажа прогнозируется спад спроса на него.

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