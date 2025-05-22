В Украине резко переписали цены на популярную ягоду: сколько теперь стоит килограмм

Цены на клубнику от украинских производителей сейчас достигают 144 грн за 1 килограмм, что почти на треть больше прошлогоднего прайса. Но при благоприятных условиях до начала июня стоимость ягоды может существенно снизиться.

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Об этом OBOZ.UA сообщила руководитель отдела маркетинга львовского оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" Татьяна Попович. Она пояснила, что сейчас на этой торговой площадке преобладает именно украинская клубника – ягода поступает преимущественно из Закарпатья и постепенно вытесняет импортные партии в основном турецкого, греческого и испанского происхождения.

"Цены на украинскую клубнику по состоянию на третью декаду мая колеблются в пределах 120-144 грн/кг. Для сравнения, в прошлом году в этот же период средняя цена составляла 98 грн/кг, что означает рост на 22-30% в зависимости от региона и объемов поставок", – пояснила Попович.

Главный фактор влияния на цену и предложение украинской клубники – погодные условия. Весна в этом году выдалась прохладной – из-за апрельских заморозков и температуры ниже нормы в мае сезон был задержан минимум на две недели. Поэтому на рынке меньше ранней клубники, а цены на этот товар – выше.

На рынке "Шувар" прогнозируют, что на конец мая – начало июня придется пик сезона клубники во Львове. Основные объемы ягоды появятся на рынках Львовщины именно в первой половине июня.

И при благоприятной погоде стоимость ягоды может снизиться до 80-100 грн/кг. Впрочем, более значительного удешевления аналитики не ожидают – в основном из-за сокращенного урожая и роста затрат на выращивание и логистику.

Также OBOZ.UA сообщал, что украинцам рекомендуют готовиться к еще более высоким, чем обычно, ценам на вишню и черешню. Основная, но не единственная причина – погодные условия, из-за которых фермеры потеряли до 50% урожая этих ягод. Но от заморозков пострадали также и другие страны Восточной Европы, а также Турция – крупнейший экспортер черешни в регионе. В то же время цены могут расти и из-за сокращения площадей под этими культурами в странах Евросоюза.

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