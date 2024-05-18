В Украине продают квартиры площадью как в кладовке: как выглядит наименьшее и самое дешевое жилье

В Украине самая маленькая квартира, которую продают на рынке недвижимости, имеет площадь 10 квадратов. Смартжилье в Тернополе, Одессе или других областных центрах можно купить за 10-15 тыс. долларов. В отличие от комнат или коммунальных квартир на малой площади должна быть и кухня, и санузел, и место для сна.

Как говорится на сайте популярного портала недвижимости, в Украине продают более 300 квартир, площадь которых меньше 15 квадратных метров. Самая маленькая квартира имеет площадь в 10 квадратов.

В Тернополе за 15 тыс. долларов продают квартиру общей площадью около 12 квадратов. Жилье находится на первом этаже 5-этажки. Жилье продается вместе с мебелью, на окнах установлена решетка. Умывальник находится фактически у входной двери.

"Продается 1 комнатная квартира (малосемейка) по улице И. Блажкевич. Высокий первый этаж, в цоколе тоже есть квартиры. Общая площадь квартиры 12,5 м2, площадь комнаты 7,6 м2. Отопление центральное и бойлер на горячую воду, сделан ремонт, заменена сантехника, оставляют мебель, холодильник, электрическую варочную поверхность, новую входную дверь", – говорится в объявлении.

Самую маленькую квартиру в Украине продают в Одессе. Это квартира площадью 10 квадратов, которая стоит 10 тысяч долларов. В квартире нет кухни, есть небольшой стол, холодильник, возможность использовать электрические кухонные приборы. Жилье находится на первом этаже 16-этажки.

"Хорошая своя отдельная смартквартира на 7 станции Большого Фонтана. Квартира небольшая, но полностью отдельная, все необходимое... В квартире есть все необходимое для проживания одного человека", - говорится в объявлении.

Как сообщал OBOZ.UA, между тем в Одессе продают квартиру-пентхаус за 3 млн долларов. В ней есть 8 комнат на трех уровнях. Все они с видом на море и побережье. Продавец утверждает, что квартира является "идеальным аналогом частного дома".

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