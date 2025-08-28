В Украине приостановили печать 100 и 200 грн: почему это произошло и что дальше

В Украине с начала 2024 года не печатают новые банкноты номиналом 100 гривен, а купюры по 200 гривен не выпускают с начала 2023 года, используя только резервы. Причина – достаточные запасы и оптимизация расходов, а в случае необходимости печать может возобновиться.

Видео дня

Об этом говорится в ответе Национального банка Украины (НБУ) на запрос СМИ. Решение вызвало интерес, ведь эти номиналы относятся к наиболее употребляемым в повседневных расчетах.

Еще до начала полномасштабной войны объемы печати были значительно больше. В 2021 году напечатали около 240 млн банкнот номиналом 100 гривен. После начала боевых действий цифры существенно сократились – в 2022 и 2023 годах по 25 млн штук. С начала 2024-го до конца августа 2025-го выпуск полностью остановили.

Похожая ситуация и с купюрами по 200 гривен. В 2021 году НБУ выпустил 110 млн банкнот, в 2022 году – 370 млн, а с начала 2023 года новых банкнот этого номинала не печатали вообще. Регулятор отмечает, что это не означает отказ от этих номиналов. В случае необходимости банкноты могут поступать в обращение из созданных ранее запасов.

Главная причина сокращения – оптимизация расходов и достаточный уровень обеспечения наличными. НБУ уже имел значительные резервы, сформированные в предыдущие годы, поэтому потребности в массовом допечатывании не было. Кроме того, во время войны спрос на наличные распределяется неравномерно, а безналичные расчеты растут.

В Нацбанке добавляют, что часть банкнот физически изымается из обращения из-за износа, но скорость их обновления можно временно уменьшить. К тому же готовится выпуск новых версий купюр с лозунгом "Слава Украине!", которые могут заменить старые образцы.

Подобные паузы не являются исключением. Например, в 2023 году временно не печатали банкноты номиналом 50 гривен, хотя в 2022 году их выпустили 80 млн, а в 2024-м еще 60 млн штук. В 2025 году НБУ снова напечатал 80 млн "пятидесяток".

В 2025 году акцент сделан на крупные купюры. По состоянию на 25 августа выпущено 200 млн банкнот номиналом 500 гривен и 172,8 млн номиналом 1000 гривен. Кроме бумажных денег, НБУ активно чеканит монеты:

60 млн штук номиналом 5 гривен;

почти 57 млн – номиналом 10 гривен;

10 млн – номиналом 50 копеек.

Отмечается, что вопрос пересмотра номиналов пока не актуален. В НБУ объясняют, что ежегодно анализируют соответствие номинального ряда потребностям экономики и принимают решение только при наличии обоснованной необходимости. В случае изменений обещают заранее информировать банки и общественность.

В то же время в регуляторе подчеркивают, что важно сохранять баланс. Слишком малое количество номиналов усложняет расчеты, а слишком большое – создает лишнюю нагрузку на систему наличного обращения и повышает расходы на его обеспечение.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в июле 2025 года банки завезли в Украину $395 млн евро против $332 млн долларов – впервые с 2012 года объем евро превысил доллары. Украинцы все больше отказываются от доллара в пользу евро, и июль стал рекордным месяцем по объемам операций с этой валютой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!