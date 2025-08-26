Украинцы начали отказываться от доллара? Валюта уступила евро впервые за 13 лет

В июле 2025 года банки завезли в Украину $395 млн евро против $332 млн долларов – впервые с 2012 года объем евро превысил доллары. Украинцы все больше отказываются от доллара в пользу евро, и июль стал рекордным месяцем по объемам операций с этой валютой.

Об этом стало известно из данных Национального банка Украины (НБУ). Согласно статистике, банки ввезли в Украину $732 млн наличной иностранной валюты.

Из этой суммы $332 млн составили доллары, тогда как евро – $395 млн в эквиваленте. Это первый случай с 2012 года, когда доля евро превысила долю доллара. В то же время банки вывезли за границу наличной валюты на $299 млн, в том числе $285 млн долларов и $14 млн евро.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин объяснил, что украинцы все больше ориентируются именно на евро. В июле чистая покупка европейской валюты превысила продажу на $312 млн, что стало шестимесячным максимумом и вторым по величине рекордом в истории.

"Объем сделок купли-продажи наличного евро достиг исторического максимума – $966,4 млн. Доля евро в валютных операциях с наличными выросла до рекордных 27,7%", – уточнил эксперт. При этом доллар сохраняет большую ликвидность, объемы операций с ним в 2,5 раза превышают евро, но сальжо по долларовым операциям в июле составило лишь $17 млн.

Возможен ли отказ от доллара

Пока Нацбанк не рассматривает отказ от гривны и переход на евро в ближайшей перспективе. Как пояснил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук, первые оценки целесообразности такого шага можно будет делать только через 10-15 лет.

В то же время он признал, что со временем Украина будет вынуждена перейти от ориентации на доллар к евро как курсообразующей валюте. Это обусловлено будущим вступлением в ЕС и углублением экономических связей со странами еврозоны. В частности, речь идет о ведении резервов, платежного баланса и других ключевых макроэкономических показателей в евро.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, по состоянию на 1 августа общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей, ФОПов) в украинских банках составляла 1,482 трлн грн. При этом большинство вкладов сделано в госбанки. А лидером среди валют является гривна – сумма вкладов в ней оценивается в 959,7 млрд грн.

