В Украине появился новый мобильный оператор, но есть один нюанс: что нужно знать

В Украине начал работу новый мобильный бренд U Mobile от "Укртелекома" и "ТриМоб", который предлагает тарифы с 15 и 60 ГБ интернета, 500 минутами и 15 SMS в месяц. Однако главный нюанс заключается в том, что U Mobile является виртуальным оператором и использует радиосети других мобильных компаний на основании договоров коммерческого национального роуминга.

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Об этом говорится в официальном пресс-релизе компании. В частности, новый бренд уже представил первые тарифные планы для абонентов.

В Украине появился новый мобильный бренд

U Mobile – новый бренд мобильной связи, под которым начало предоставлять услуги ООО "ТриМоб", единственным учредителем этой компании является "Укртелеком". Для новых клиентов предложена линейка тарифов "Семка". На старте доступны два варианта – "Семка 15" и "Семка 60". Как следует из названий, они отличаются прежде всего объемом мобильного интернета: абоненты получают соответственно 15 или 60 ГБ в месяц.

При этом оба тарифа имеют одинаковый базовый набор прочих услуг. В него входят 500 минут для звонков по Украине и 15 SMS в месяц. Вкомпании объясняют такое наполнение изменением поведения пользователей.

Мобильный телефон всё чаще используется не для традиционных голосовых звонков, а для мессенджеров, видео, работы, социальных сетей и других онлайн-сервисов. Поэтому в U Mobile решили сделать мобильный интернет основой тарифного предложения.

У оператора есть нюанс

Несмотря на появление нового бренда, говорить о запуске еще одной полностью самостоятельной мобильной сети в Украине было бы неправильно. U Mobile работает как виртуальный мобильный оператор. Такая модель предполагает, что компания не строит отдельную полноценную радиосеть по всей стране, а использует инфраструктуру уже существующих мобильных операторов на договорной основе.

В случае с U Mobile услуги предоставляет "ТриМоб", который использует радиосети ведущих мобильных операторов Украины в соответствии с договорами коммерческого национального роуминга. То есть для абонента это новый бренд, новый тариф и новый набор условий пользования, но физически мобильный сигнал будет обеспечиваться через инфраструктуру других операторов.

Главное предложение U Mobile — тарифная линейка "Семерка". Абонентам доступны два пакета:

"Семерка 15" – 15 ГБ мобильного интернета в месяц;

– 15 ГБ мобильного интернета в месяц; "Семерка 60" – 60 ГБ мобильного интернета в месяц.

В оба пакета также входят 500 минут на звонки по Украине и 15 SMS ежемесячно. Отдельной особенностью стала возможность оплачивать услуги сразу на несколько месяцев. Предусмотрена предоплата на один, три, шесть или 12 месяцев.

Чем дольше период, за который абонент оплачивает услуги, тем ниже становится стоимость услуги в пересчете на один месяц. Таким образом, компания использует модель, при которой пользователь может заранее оплатить связь на длительный период и получить более низкую среднемесячную стоимость.

U Mobile также заявила об отказе от распространенной модели, при которой тарифный период фактически рассчитывается на четыре недели. Новые тарифы предусматривают оплату за полный календарный месяц.

После приобретения и активации физической SIM-карты или eSIM пользоваться услугами можно сразу, но оплаченный тарифный период начинает отсчитываться с первого числа следующего месяца. То есть дата приобретения SIM-карты и начало оплачиваемого календарного периода не обязательно совпадают.

Тариф с 60 ГБ мобильного интернета также включили в пакетное предложение "Оптика+Симка" от "Укртелеком". Его суть заключается в объединении мобильной связи U Mobile и оптического домашнего интернета. Пользователь получает мобильный пакет и фиксированный интернет со скоростью до 1 Гбит/с, оплачивая услуги по единому счету.

Что будет с абонентами "ТриМоб"

Запуск U Mobile не означает, что все действующие клиенты "ТриМоб" автоматически переходят на новые тарифы. В компании сообщили, что действующие абоненты продолжат пользоваться своими тарифными планами без изменений.

Их номера, балансы и подключенные услуги остаются активными. В то же время для новых клиентов подключение к тарифным планам под брендом 3Mob прекращено. То есть компания фактически переводит новые продажи мобильных услуг под бренд U Mobile, тогда как существующая база 3Mob продолжает обслуживаться по своим условиям.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в августе 2026 года украинцы осуществили 31 941 перенос мобильных номеров от одного оператора к другому (функция MNP) — преимущественно к lifecell. Чаще всего к другим операторам переходили абоненты Vodafone.

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