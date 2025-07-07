В Украине появились новые 5 грн: как выглядят

Нацбанк ввел в оборот новую монету номиналом 5 грн. Она посвящена мощному многоцелевому дрону Vampire. И получила название "Украинская бавовна. БПЛА "Vampire".

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Об этом сообщили в самом НБУ. Там отметили:

Монета вошла в серию "Вооруженные Силы Украины".

В продаже новая монета появится 8 июля.

"Vampire – высокоточный беспилотный летательный аппарат нового поколения. Этот украинский гексакоптер зарекомендовал себя как высокоэффективный способ поражения, дистанционного минирования и гуманитарной помощи. От противника он получил прозвище "Баба Яга" - из-за сокрушительной силы ударов", – говорится в описании монеты.

При этом отмечается: благодаря универсальности, технологичности и боевой надежности Vampire активно используют подразделения Сил безопасности и обороны Украины. А более миллиона проведенных боевых операций "свидетельствуют о его эффективности и надежности".

Как выглядят новые 5 грн

На аверсе монеты (лицевой стороне) изображена изуродованная поверхность земли с характерными кратерами от взрывов. В левой части композиции размещены окопы. Справа – подбитый пылающий вражеский танк. Вверху – зависший в полете завис силуэт дрона Vampire.

На реверсе монеты (обратной сторгне) изображен гексакоптер Vampire – в полете при сбросе боеприпаса. Фоном служит стилизованное облако с молниями, "символизирующими мощь, скорость и неотвратимость ударов, наносимых этим беспилотником". В верхней части монеты – надпись VAMPIRE.

Что известно о монете

Номинал – 5 грн.

Материал чеканки – нейзильбер (сплав меди, никеля и цинка).

Тираж – до 75 тыс. штук.

Гурт – рифленный.

Продаваться монета будет в сувенирном паковании.

Где купить новые 5 грн

Купить новые памятные монеты можно будет в интернет-магазине нумизматической продукции Национального банка. Кроме того, продавать монеты будут в банках-дистрибьюторах:

Укргазбанк;

Таскомбанк;

ПриватБанк;

Ощадбанк;

ПУМБ.

"Реализация этой монеты банками-дистрибьюторами будет осуществляться постепенно. По мере отгрузки Банкнотно-монетным двором НБУ", – рассказали в Нацбанке.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, дизайн монет в 1 и 2 грн в ближайшее время менять не будут. Причем даже несмотря на то, что до начала полномасштабной войны этот процесс был запущен. Однако полностью от этой идеи в НБУ также не отказались – ожидается, что в будущем к этому вопросу там все же вернутся.

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