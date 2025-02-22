В Украине появились новые 2 гривни: как выглядят. Фото

Национальный банк Украины (НБУ) ввел в оборот новую памятную монету номиналом 2 грн. Она посвящена столетию со дня рождения легендарного композитора Игоря Шамо, автора мелодии "Як тебе не любити Києве мій?", которая с 2014 года стала официальным гимном столицы.

Видео дня

Как свидетельствуют данные НБУ, монета получила названик "100 лет со дня рождения Игоря Шамо" и продолжает серию "Выдающиеся личности Украины".

В регуляторе отметили, что новая монета изготовлена из нейзильбера (сплав меди, никеля и цинка), гурт (ребро) рифленый. Диаметр монеты – 31 мм, вес – 12,8 г.

Тираж составляет 50 тыс. штук, все в сувенирной упаковке. Продажа монеты начнется 25 февраля в интернет-магазине самого НБУ. Тираж в 50 тыс. экземпляров будет поступать в продажу постепенно, по мере отгрузки Банкнотно-монетным двором НБУ.

Также планируется реализация монеты банками-дистрибьюторами – Укргазбанк, Таскомбанк, ПриватБанк, Ощадбанк, ПУМ . Она также будет производиться постепенно после получения памятных монет в НБУ.

Как выглядит новая монета

На аверсе (лицевой стороне) монеты изображены пейзажи, здания и памятники Киева в обрамлении из листьев каштанов. Ниже на зеркальном фоне расположен нотный стан с записью мелодии "Як тебе не любити Києве мій?". Внизу справа – логотип Банкнотно-монетного двора НБУ.

На реверсе (обратной стороне) размещен стилизованный портрет Игоря Шамо. Под портретом – еще один нотный стан, который, как отмечают в НБУ, символизирует музыкальное наследие композитора.

Слева от портрета – имя и фамилия творца и годы его жизни (1925–1982). Также на реверсы есть изображения листьев каштанов.

Как сообщал OBOZ.UA, в феврале-2025 НБУ ввел жесткие правила в своем онлайн-магазине монет. Таким образом регулятор хочет избавиться от аккаунтов-клонов, которые используются для махинаций.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!