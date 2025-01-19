В Украине переписали цены на землю: сколько стоит гектар

В Украине подешевела земля сельхозназначения. В декабре 2024 года средняя стоимость гектара составила 48 622 грн, что почти на 1 300 грн ниже ноябрьской стоимости.

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В целом же, по данным Опендатабот, в 2024 году земля в Украине подорожала почти на 3 400 грн. В январе-2024 гектар стоил средние 45 229 грн.

Где цены на землю самые высокие

В целом цены на гектар земли по областям Украины колеблется от средних 31 698 до 93 141 грн. Т.е. стоимость 1 га в самой дорогой области равняется почти 3 га в самой дешевой.

Больше всего земля стоит в Ивано-Франковской области – в среднем 93 141 грн. А также во:

Львовской – 72 482 грн;

Киевской – 66 845 грн;

Полтавской областях – 66 792 грн.

Где земля самая дешевая

Самые низкие цены на землю сельхозназначения зафиксированы аналитиками в Николаевской области – в в среднем, 31 698 грн/га. За ней идут:

Днепропетровская – 32 266 грн;

Сумская – 34 144 грн;

Черниговская – 34 396 грн.

В Украине готовятся существенно переписывать цены на землю

В то же время, в Украине ожидается существенный рост стоимости земли. По прогнозу, в ближайшие несколько лет она подорожает сразу на 20%.

"Земля постепенно набирает в цене. Если в 2021 году средняя стоимость была около 39 000 грн/га, то сейчас – 46 000 грн/га. Цена в гривне будет постепенно увеличиваться. В следующие несколько лет может возрасти примерно на 20%", – рассказал министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль.

Он подчеркнул, что рынок земли равномерно становится коммерческим:

в 2021 году более 74 тыс. земельных участков на более 178 тыс. га получили нового собственника;

за неполный 2024-й было отчуждено более 194 тыс. участков площадью около 400 тыс. га.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинские аграрии могут получать от государства по 2 тыс. грн за 1 га угодий – однако только при условии работы на территории боевых действий. Как рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль, поддержка будет оказана также тем аграриям, которые работают на территории возможных боевых действий.

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