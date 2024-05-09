В Украине переписали правила аренды: кто может не платить во время войны

В Украине на время военного положения изменили правила аренды государственного и коммунального имущества. Среди прочего, по новым нормам, от арендной платы освобождаются физические лица и ФЛП (физлица-предприниматели), призванные на военную службу. Кроме того, госпредприятия смогут сдавать некоторые объекты недвижимости по цене всего 1 грн за кв. м.

Об этом говорится в изменениях, которые внес Кабинет министров Украины в постановление № 634 "Об особенностях аренды государственного и коммунального имущества в период военного положения". В частности, решено:

освободить от арендной платы физических лиц и ФЛП, призванных на военную службу;

прекратить начисление арендной платы арендаторам государственного и коммунального имущества, расположенного на территориях активных боевых действий и на временно оккупированных территориях в соответствии с перечнем.

Кроме того, постановлением вводится разрешение на льготную аренду гос- и коммунального имущества ля целей обустройства общежитий для переселенцев (ВПЛ). В таком случае арендная плата может составлять 1 грн за 1 кв. м недвижимости.

При этом следует учитывать, что также в Украине собираются внедрить новый тип аренды жилья – социальный. Новшество затронет не всех украинцев, а лишь ВПЛ и тех, кто остро нуждается в решении жилищного вопроса. Новый инструмент на рынке недвижимости хотят строить по примеру существующих европейских аналогов.

Уже тестируются первые пилотные проекты по запуску механизмов социальной аренды. К примеру, на Львовщине при поддержке правительства Германии проект Housing запустила международная организация по миграции (МОМ) при ООН. Программа предусматривает создание жилья для долгосрочного проживания ВПЛ на условиях доступной аренды.

Более 400 украинских семей, чья недвижимость была уничтожена в результате полномасштабной российской агрессии, получили отказ по программе єВідновлення. Она не смогли получить компенсацию, поскольку не внесли необходимые данные жилье в Государственным реестр прав. Таким людям придется обращаться в суд, чтобы получить выплату.

Как сообщал OBOZ.UA, более 400 украинских семей, чья недвижимость была уничтожена в результате полномасштабной российской агрессии, получили отказ по программе єВідновлення. Она не смогли получить компенсацию, поскольку не внесли необходимые данные жилье в Государственным реестр прав. Таким людям придется обращаться в суд, чтобы получить выплату.

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