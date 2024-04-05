Украинцам готовят новый тип аренды жилья, как в ЕС: нардеп раскрыла планы

В Украине собираются внедрить новый тип аренды жилья – социальный. Новшество затронет не всех украинцев, а лишь внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и тех, кто остро нуждается в решении жилищного вопроса. Новый инструмент на рынке недвижимости хотят строить по примеру существующих европейских аналогов.

Об этом заявила глава комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк ("Слуга народа"). Новый тип аренды жилья будет предусмотрен законопроектом об основных принципах жилищной политики, уточнила нардеп.

В то же время, уже тестируются первые пилотные проекты по запуску механизмов социальной аренды. К примеру, на Львовщине при поддержке правительства Германии проект Housing запустила международная организация по миграции (МОМ) при ООН. Программа предусматривает создание жилья для долгосрочного проживания ВПЛ на условиях доступной аренды.

Социальная аренда жилья: хотят сделать, как в ЕС

Предполагается, что доступное жилье в аренду будут предоставлять громады. Плата за аренду должна будет направляться в местные бюджеты – револьверные фонды, в которых средства будут накапливаться для целевого использования:

улучшения жилищного фонда, который уже есть на балансе;

строительства новых жилых объектов.

Шуляк отметила, что механизмы социальной аренды достаточно широко используются в странах Европейского Союза (ЕС). По словам депутата, Украине нужно адаптировать такие системы под собственные нужды, в том числе разработав правовую основу.

К примеру, в ЕС договор об аренде соцжилья заключается между органом местного самоуправления (ОМС) и нанимателем. ОМС производит ежегодный мониторинг доходов нанимателя за предыдущий год. В случае, если среднемесячный доход за предыдущие два года подряд стал выше, это является основанием для прекращения договора.

В Нидерландах, Австрии и Дании социальное жилье составляет более 20% общего жилого фонда, а в Великобритании, Франции, Исландии, Ирландии и Финляндии он колеблется в пределах 10-19%. В то же время, в Венгрии и Финляндии сектор аренды социального жилья составляет более 50% среди всего арендуемого жилья.

В Украине же его доля едва достигает 1,5%. Шуляк считает, что это "критически мало, учитывая все вызовы, вызванные полномасштабным вторжением". В частной собственности в нашей стране находится 98% жилой недвижимости, поэтому доступный по цене арендный жилищный фонд не сформирован.

"Следует понимать, что европейская практика социальной аренды – результат долгосрочных и последовательных политик, которые внедрялись годами. Украина в свою очередь подражала жилищным политикам, годами сводившимся к прямой передаче квартир новым владельцам. Большинство государственных и муниципальных программ было направлено на субсидирование собственности, а не доступной аренды. То есть, впереди у нас много работы", – отметила Шуляк.

Деньги России и возвращение беженцев

Нардеп считает, что для финансирования создания социального жилищного фонда в будущем можно использовать арестованные за границей активы России. В целом, по словам Шуляк, речь идет о десятках миллиардов долларов.

Еще одним источником для наполнения жилищного фонда для социальной аренды также может стать имущество, изъятое у граждан России, Беларуси и коллаборантов. Кроме того, значительное количество заброшенного жилищного фонда можно модернизировать и передать в соответствующие фонды для обеспечения жилищных нужд. Средства международной технической помощи и агентств развития тоже можно направлять для развития социального жилья, уверена Шуляк.

Авторы идеи рассчитывают, что в случае успешной реализации социальная аренда поможет вернуть в Украину беженцев из-за границы. "Нам нужно создавать условия, чтобы наши граждане возвращались. И для этого нужны деньги, которые будут у нас, если передадут замороженные активы. Мы согласны обсуждать конструктивные варианты", – объяснила Шуляк.

Как сообщал OBOZ.UA, в марте в Украине повысились цены на аренду квартир. Рост стоимости аренды объясняют сезонностью и стабильным количеством предложений на рынке. Самые высокие цены на аренду 1-комнатных в стране – во Львове, где просят 15,5 тысячи грн.

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