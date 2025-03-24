В Украине отправят в рейс поезд с "новыми" вагонами: поедет по популярному направлению

"Укрзалізниця" добавила 2 вагона в состав поезда №7/8 Киев – Черновцы. Однако временно – только на рейс 24 марта. Причина – большой спрос среди пассажиров на поездки по этому направлению.

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Об этом сообщили в самой "Укрзалізниці". Там отметили: билеты в вагоны уже поступили в продажу. Их можно купить в кассах перевозчика.

"Несмотря на продолжающееся восстановление после масштабной кибератаки, продолжаем оперативно анализировать запросы от пассажиров и находим возможности в ускоренном режиме включать дополнительные вагоны в поезда по наиболее востребованным направлениям. Так, добавляем 2 вагона в состав поезда №7/8 Киев - Черновцы на сегодня", – говорится в сообщении.

Расписание поезда

Отправление из Киева – 24 марта в 20:13. Прибытие в Черновцы – 25 марта в 7:59.

Отправление из Черновцов – 25 марта в 19:12. Прибытие в Киев – в 7:02.

Кибератака на "Укрзалізницю": как можно купить билеты

В целом же в настоящее время "Укрзалізниця" восстанавливается от от масшабной хакерской атака, произошедшей 23 марта. В компании объяснили, что она была "очень системной, нетривиальной и многоуровневой", но благодаря "бэкапам" системы ее удастся восстановить.

Впрочем, в настоящее время недоступными являются основные онлайн-сервисы перевозчика. В частности:

покупка билетов через официальное приложение и сайт;

онлайн-сервисы заказа услуг;

справочные сервисы.

Тем не менее, уверяют в "Укрзалізниці", атака не остановила полностью движение поездов. Поезда курсируют четко и без задержек, а все операционные процессы движения отлажены в резервном формате.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в "Укрзалізниці" появился новый – седьмой – флагманский поезд. Им стал №95/96 Киев – Рахов, который получил название "Гуцульщина".

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