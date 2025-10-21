В Украине "отменили" ряд поездов на популярном маршруте: почему не будут ездить

В Украине больше не будет курсировать ряд поездов в крупный туристический центр Ворохту. Дело в том, что они были временными.

Видео дня

Об этом сообщали в "Укрзалізниці", анонсируя их поездку. Там подчеркивали, что речь шла о поездах:

№807/808 Львов – Ворохта.

Движение планировалось на 17 и 19 октября.

№808/807 Ворохта – Львов.

Поезд курсировал 17 и 18 октября.

№810 Львов – Ивано-Франковск.

Поезд ходил 18 октября.

№812/811 Ивано-Франковск – Ворохта.

Курсировал 18 октября.

№852/851 Ворохта – Коломыя.

Движение планировалось на 19 октября.

"С 17 октября запускаем региональные поезда в/из Ворохты. Рейсы будет обеспечивать современный поезд типа ДПКР-3", – говорилось в сообщении.

О новых датах курсирования поездов пока не сообщалось. Как и не появилось билетов на них на ближайшее время.

В целом же временные поезда запускают, когда спрос на поездки увеличивается и уже осуществляемые рейсы не могут справиться с пассажиропотоком. Связано же это может быть с разными факторами. В частности:

праздниками;

пиковыми периодами поездок – например, каникулами или отпусками.

В "Укрзалізниці" запланировали новое масштабное "большое строительство"

Тем временем, "Укрзалізниця" планирует проложить евроколею (железнодорожная колея европейского образца) в ряд городов на западе страны. Речь, в частности, о Львове и Черновцах. В частности, в компании: намерены соединить эти города для осуществления в них пересадок на международные маршруты поездов.

"Из Киева в Вену будешь ехать очень долго поездом. Но вот из Львова ночным поездом или "Интерсити" в Вену, Прагу, Краков, Варшаву – это точно может выигрывать", – рассказал глава правления компании Александр Перцовский.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале сентября в Украине открыли 24-километровый участок европейской колеи. Она проложена от Чопа до Ужгорода.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!