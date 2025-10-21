В Украине "отменили" ряд поездов на популярном маршруте: почему не будут ездить
В Украине больше не будет курсировать ряд поездов в крупный туристический центр Ворохту. Дело в том, что они были временными.
Об этом сообщали в "Укрзалізниці", анонсируя их поездку. Там подчеркивали, что речь шла о поездах:
- №807/808 Львов – Ворохта.
Движение планировалось на 17 и 19 октября.
- №808/807 Ворохта – Львов.
Поезд курсировал 17 и 18 октября.
- №810 Львов – Ивано-Франковск.
Поезд ходил 18 октября.
- №812/811 Ивано-Франковск – Ворохта.
Курсировал 18 октября.
- №852/851 Ворохта – Коломыя.
Движение планировалось на 19 октября.
"С 17 октября запускаем региональные поезда в/из Ворохты. Рейсы будет обеспечивать современный поезд типа ДПКР-3", – говорилось в сообщении.
О новых датах курсирования поездов пока не сообщалось. Как и не появилось билетов на них на ближайшее время.
В целом же временные поезда запускают, когда спрос на поездки увеличивается и уже осуществляемые рейсы не могут справиться с пассажиропотоком. Связано же это может быть с разными факторами. В частности:
- праздниками;
- пиковыми периодами поездок – например, каникулами или отпусками.
В "Укрзалізниці" запланировали новое масштабное "большое строительство"
Тем временем, "Укрзалізниця" планирует проложить евроколею (железнодорожная колея европейского образца) в ряд городов на западе страны. Речь, в частности, о Львове и Черновцах. В частности, в компании: намерены соединить эти города для осуществления в них пересадок на международные маршруты поездов.
"Из Киева в Вену будешь ехать очень долго поездом. Но вот из Львова ночным поездом или "Интерсити" в Вену, Прагу, Краков, Варшаву – это точно может выигрывать", – рассказал глава правления компании Александр Перцовский.
Как сообщал OBOZ.UA, в начале сентября в Украине открыли 24-километровый участок европейской колеи. Она проложена от Чопа до Ужгорода.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!