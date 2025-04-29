В Украине назревает дефицит популярных продуктов: какие причины и что будет со стоимостью

Третья волна весенних заморозков нанесла удар по садам Украины, что чревато снижением урожая косточковых фруктов и земляники, а окончательные последствия для урожая яблок станут известны лишь в конце мая. Ожидается рост импорта фруктов и повышение зависимости внутреннего рынка от зарубежной продукции, что повлияет на стоимость конечного потребителя.

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Об этом сообщают аналитики EastFruit. Весна 2025 стала настоящим испытанием для украинских садоводов.

Ночь с 27 на 28 апреля принесла третью подряд волну заморозков, отличавшуюся от предыдущих силой и масштабами поражения. По словам экспертов, если раньше пострадали преимущественно ранние сады и нежные культуры, то теперь под угрозой оказались стойкие яблоневые и грушевые сады.

Температурные показатели отличались не только между регионами, но и на уровне отдельных участков местности. В низовьях температура иногда опускалась до -5-6 °C, что могло серьезно повредить цветущим саженцам. В то же время на холмах температура была выше на 3-4 ° C, что спасало часть урожая от критических последствий.

Больше всего пострадала Винницкая область, которая, по словам аналитиков, является сердцем украинского садоводства. Учитывая близость к границе, аналогичные проблемы зафиксированы и в Молдавии. Несмотря на это, большинство фермеров уверяют, что общие потери для яблоневых и грушевых садов будут минимальными. Однако эксперты обращают внимание на возможное понижение качества плодов, особенно их способности к длительному хранению.

Косточковые культуры, такие как черешня, персик, абрикос и нектарин, уже прошедшие фазу цветения, в основном перенесли заморозки без значительных повреждений. Однако еще цветущие деревья могут понести существенные потери. Сообщается также об определенных повреждениях на плантациях садовой земляники.

Фермеры предостерегают, что угроза весенних заморозков еще не миновала. По прогнозам Укргидрометцентра, риск сохранится до середины мая, что представляет особую опасность для садов центральных и западных регионов Украины.

Последствия уже прогнозируют значительные: ожидается снижение урожая косточковых фруктов, таких как черешня, персик, нектарин и абрикос. В летний период импорт этих фруктов в Украину, вероятно, вырастет – основными поставщиками станут южные страны ЕС, Турция и Центральная Азия. Также предполагается сокращение урожая летних сортов малины, тогда как голубика, согласно предварительным оценкам, значительных повреждений не получила.

Что касается яблок, то ситуация выглядит пока стабильной. Предварительных оснований говорить о существенном снижении урожая нет, однако точные выводы можно сделать только во второй половине мая, когда влияние всех волн заморозков станет очевидным.

Аграрии также отмечают уязвимость отрасли перед погодными рисками, ведь по данным Министерства аграрной политики, в 2024 году только 20% садоводческих хозяйств имели доступ к современным системам защиты от заморозков, хотя, по оценкам экспертов, реальная цифра еще ниже. Это делает проблему заморозков очень актуальной для будущего развития отрасли.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинские фермеры продолжают накручивать цены на свеклу. Стоимость овоща уже значительно выросла по сравнению с прошлой неделей, а по сравнению с прошлым годом цены выше уже в 2,5 раза. При этом торговые сети уже сообщают о дефиците этого корнеплода.

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