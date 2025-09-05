В Украине могут отказаться от прежних цен на бензин: сколько будет стоить топливо

Уже до конца текущего месяца на украинских АЗС может подешеветь автомобильное топливо. Цены могут снизиться благодаря колебаниям мировых нефтяных котировок и укреплению национальной валюты.

Видео дня

Об этом сообщает PMG, ссылаясь на аналитика консалтинговой компании "Нефтерынок" Александра Сиренко. По его прогнозу, в сентябре себестоимость бензина и дизельного топлива на украинских заправках упадет к августу примерно на 2 гривни за литр.

Некоторые факторы создали экономические предпосылки для удешевления топлива на внутреннем рынке в сентябре. А именно:

снижением августовских котировок по сравнению с июлем;

усиленной позицией гривни относительно доллара.

Что касается цен на автогаз, Сиренко отметил, что они сохраняются на стабильном уровне, несмотря на повышенный спрос. Впрочем, в сентябре возможно незначительное снижение – около 0,5 гривни за литр.

Сейчас дефицита топлива в Украине нет, заверил аналитик. Это подтверждается наличием на крупных сетевых АЗС акций выходного дня.

Какие цены на топливо в Украине

Бензин А-95 премиум – 63,33 грн/л (+0,01, +0,016%);

Бензин А-95 – 58,84 грн/л (+0,02, +0.034%);

Бензин А-92 – 57,01 грн/л (0,00, 0%);

Дизельное топливо – 55,97 грн/л (+0,01, +0.018%);

Газ автомобильный – 34,43 грн/л (0,00, 0%).

Нацбанк ожидает роста цен

Со своей стороны, Нацбанк ожидает роста цен на бензин в Украине в 2026 году. Прежде всего за счет роста с 1 января акцизов с текущих 271,7 евро за 1000 литров до 300,8 евро.

Это, отметили в НБУ, ощутимо отразится и на стоимости топлива в стране. "Темпы роста цен ускорятся", – прогнозируют в регуляторе.

В материале OBOZ.UA директор одной из сетей АЗС Леонид Косянчук также прогнозировал, что цены на топливо могут вырасти. В первую очередь под влиянием неожиданных внешних обстоятельств.

"Если будет какая-то глобальная катастрофа военного характера в нефтедобывающих регионах мира – тогда может возникнуть кризис. И мы никуда от него не денемся, поскольку максимально интегрированы в эти процессы. Однако без этого все будет так, как есть", – резюмировал специалист.

Также OBOZ.UA сообщал, что дизельное топливо в Украине в августе снова вышло на профицит, цены на юге упали до 42,80-43 грн/л, а на западе до 44,60-46,10 грн/л. Отмечается, что основными факторами являются рекордный импорт из Румынии, Греции и Индии, а также активизация железнодорожных поставок из Польши, Литвы и Германии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!