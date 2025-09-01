Украину рекордно "залили" дизелем: какие причины и что будет с ценами

Украинский дизель в августе снова вышел на профицит, цены на юге упали до 42,80-43 грн/л, а на западе до 44,60-46,10 грн/л. Отмечается, что основными факторами являются рекордный импорт из Румынии, Греции и Индии, а также активизация железнодорожных поставок из Польши, Литвы и Германии.

Об этом рассказали представители топливных компаний в комментарии СМИ. Темпы поставок дизеля выросли, устранив дефицит, наблюдавшийся в начале августа.

По данным Консалтинговой группы "А-95", с 25 по 29 августа средняя оптовая цена дизеля снизилась на 0,45 грн/л, до 46,29 грн/л. Трейдеры отмечают "демпинг и продажи в минус", особенно на южном рынке, где низкие цены предлагали компании "Арстак", ЗНГК, УНТК и "Укройлпродукт".

Среди ключевых факторов профицита – увеличение импорта из Румынии и Греции. Суточный импорт дизеля из Румынии в августе составил 5,4 тыс. т, что на 17% больше, чем в июле, и является рекордным показателем этого года. Из Греции поступало 3,4 тыс. т топлива в сутки, что на 75% больше, чем в июле, благодаря увеличению поставок от Hellenic Petroleum и Motor Oil (Hellas).

Особую популярность приобрело дизельное топливо индийского происхождения. В августе суточный импорт составил почти 4,1 тыс. т, что стало рекордным показателем с июня 2023 года. Из-за ограниченного выбора импорта из Индии топливо пользуется высоким спросом среди компаний — его импортировали 53 компании из 138 всего.

Кроме того, на западе страны активизировался железнодорожный импорт из Польши, Литвы и Германии, что помогло ликвидировать незначительный дефицит и превысить потребность. На 29 августа стоимость железнодорожного ресурса на западе колебалась от 44,60 до 45,80 грн/л.

Состояние реки Дунай и уровень воды в районе Чернаводе (-145 см на 29 августа) не создает критических проблем для импорта. Однако объемы погрузки из Констанцы в последнее время были на 10-15% меньше обычного, что незначительно влияет на поставки.

Цены на дизель формируются с учетом премий к котировкам CIF Med ($37-42/т) и расходов на доставку ($69-75/т). Уменьшение разницы между котировками FOB и CIF и снижение премий в Констанце сделали поставки из Румынии выгодными, что стало еще одним фактором профицита на юге.

По словам экспертов, сохранение темпов импорта и стабильная ситуация на внешнем рынке продолжат давить на цены вниз. Объемы дизеля на рынке позволяют перекрыть возможный дефицит из-за уменьшения поставок из Венгрии.

"По сравнению с прошлым годом потребление дизеля упало на около 10%, а импорт уже составляет более 600 тыс. т, что создает существенный профицит. В августе ожидается общий объем поставок около 616 тыс. т", – отмечает основатель компании "Мартин Трейд" Владимир Порайко. При этом трейдеры предупреждают, что нынешний уровень цен является безмаржинальным, и дальнейшее удешевление может негативно сказаться на компаниях, но рынок остается обеспеченным.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, на Курильских островах полностью прекратили продажу бензина из-за кризиса. В то же время, в Крыму и Забайкалье бензин А-95 фактически исчез из свободной продажи, а там, где он еще есть, его отпускают только по талонам для предприятий. Причиной дефицита стали удары украинских дронов по российским НПЗ.

