Цены на АЗС в Украине заметно изменились за лето: сколько теперь стоит литр и полный банк

В Украине бензин А-95 3 сентября продают в среднем по 58,82 грн/л, тогда как в начале августа литр стоил 58,95 грн. А вот по сравнению с началом лета разница в цене стала более ощутимой – и уже не в пользу водителей. Заправка полного бака авто за это время подорожала более чем на 200 грн.

Об этом свидетельствуют расчеты OBOZ.UA, основанные на данных Консалтинговой группы "А-95". Для подсчета использовались средние цены на бензин марки А-95, а для наглядности брался бензобак объемом 50 л.

Главные цифры

Заправка полного 50-литрового бака с начала июня, когда литр А-95 стоил 54,55 грн, по начало сентября подорожала уже на 213,5 грн – со средних 2 727,5 до 2 941 грн .

с начала июня, когда литр А-95 стоил 54,55 грн, по начало сентября подорожала уже на 213,5 грн – . В целом к рупные сети в 3 сентября разливают 95-й бензин по 53,78-61,99 грн/л .

в 3 сентября разливают 95-й бензин по . Дороже всего – WOG, ОККО, Shell – по 61,99 грн за литр.

– WOG, ОККО, Shell – по 61,99 грн за литр. Самые низкие цены на бензин А-95 установили на заправках "Укр-Петроль" – 53,78 грн/л, также БРСМ-Нафта – 54,02 грн/л.

Что будет с ценами на АЗС в ближайшее время

Топливные эксперты считают, что с большой вероятностью цены на бензин и дизель останутся неизменными, однако крупные сети АЗС могут начать снижать стоимость в рамках конкурентной борьбы. Вместе с этим сжиженный газ на АЗС может несколько подорожать, пишет Delo.ua.

По словам основателя ГК "Прайм" Дмитрия Леушкина, в течение сентября на стоимость автомобильного топлива будет влиять несколько факторов. Среди них:

спрос – он может снизиться в связи с окончанием сезона активного потребления, т.е. с первыми осенними дождями;

– он может снизиться в связи с окончанием сезона активного потребления, т.е. с первыми осенними дождями; борьба за клиента – падение спроса неизменно приводит к росту конкуренции среди продавцов, это происходит регулярно перед началом зимнего сезона.

Таким образом в течение сентября цены на бензин и дизель на АЗС могут упасть на 2 грн/л. В то же время есть высокая вероятность, что расценки останутся неизменными до начала октября (если первые дожди "задержаться").

