В Украине могут изменить способ выплаты пенсий: чего ждать

В Украине планируют ввести выплату пенсий не только через отделение государственного почтового оператора "Укрпочта", но и с помощью частной компании "Новая почта". Такие изменения еще не утверждены, но соответствующий законопроект уже зарегистрирован.

Видео дня

Об этом заявил народный депутат Тарас Тарасенко ("Слуга народа") в комментарии СМИ. Согласно предложению "Новая почта" сможет стать субъектом пенсионных выплат наравне с уже существующими государственными операторами, такими как "Укрпочта" и "Ощадбанк".

Основным инструментом для этого станет платежная система NovaPay, уже сейчас активно работающая в рамках услуг "Новой почты". NovaPay – это финансовый сервис, позволяющий проводить разнообразные платежные операции: открытие и обслуживание счетов, выпуск карт, осуществление переводов, а также получение кредитов. Имея расширенную лицензию от Национального банка, эта система может обеспечить быстрое и эффективное распределение пенсионных выплат.

По словам Тарасенко, главным преимуществом этого законопроекта является расширенная сеть отделений "Новой почты", которая позволит пенсионерам получать свои выплаты быстрее и без лишних задержек. Особенно это пригодится людям, проживающим в сельской местности, где часто отсутствуют удобные офисы банков или отделения "Укрпочты". Тарасенко отметил, что именно эта сеть, значительно превосходящая инфраструктуру государственных учреждений, может сделать процесс получения пенсий более эффективным.

На сегодняшний день большинство пенсионеров получают свои выплаты через государственные учреждения, такие как "Укрпочта" или "Ощадбанк". Однако инфраструктурные ограничения, особенно в сельской местности, делают этот процесс иногда неудобным и длительным. Новая система, по мнению авторов инициативы, может устранить эти недостатки и сделать выплаты более доступными для всех.

Если законопроект будет принят, "Новая почта" станет новым субъектом в системе пенсионных выплат Украины. Это позволит пенсионерам выбирать, через какое учреждение они хотят получать свои выплаты через государственные банки и почтовые службы или через частную платежную систему. Кроме того, это может стимулировать конкуренцию между учреждениями, что окажет положительное влияние на качество обслуживания.

Несмотря на очевидные преимущества, новый законопроект также имеет вызовы. Во-первых, необходимо обеспечить защиту персональных данных пенсионеров, поскольку частные платежные системы могут стать мишенью для кибератак. Во-вторых, придется найти способы взаимодействия между государственными органами и частными компаниями для эффективного распределения пенсий. Наконец, важным вопросом является то, насколько этот процесс будет удобен для самих пенсионеров, многие из которых привыкли к традиционным способам получения выплат.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине размер пенсии по возрасту зависит от количества страхового стажа и зарплаты, однако не может быть ниже прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. Таким образом, в 2024 году минимальная пенсия составляет 2361 грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!