В Украине изменится система контроля над ГМО. Нормы обещают привести к европейским стандартам, а также ввести новые ограничения на выращивание и обращение кукурузы, сахарной свеклы и рапса.

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Соответствующий евроинтеграционный законопроект № 5839 приняли во втором чтении и в целом депутаты Верховной Рады, сообщает Минагропрод. За документ проголосовали 276 нардепов (с поименным голосованием можно ознакомиться тут ).

"Внедряются европейские механизмы государственной регистрации ГМО", – сообщили в аграрном ведомстве. В частности, Создается Государственный Реестр ГМО, который будет вести Минагрополитики.

Также документом вводится запрет на выращивание и обращение:

ГМО-кукурузы – постоянно;

ГМО-сахарной свеклы и рапса – в течение 5 лет со дня вступления в силу закона (вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, а вводится в действие через три года со дня вступления в силу).

Также устанавливаются требования к использованию маркировок "с ГМО", "без ГМО", "произведено из ГМО-сырья" в соответствии с нормами законодательства ЕС. Потребитель должен быть уверен в продукции, которую он потребляет и иметь право выбора.

Напомним, в Украине уже существовало законодательство, регулирующее вопросы выращивания ГМ-культур. Согласно пока что действующему закону, в Украине можно выращивать зарегистрированные линии ГМО, но ни одной зарегистрированной линии нет. Потому фактически выращивание ГМ-продукции незаконно, говорят представители агросектора.

Впрочем, по подсчетам Украинской зерновой ассоциации, в стране выращивается нелегально около 5% ГМ-кукурузы, 30% ГМ-сои и 35-40% ГМ-рапса. Такое положение возникло из-за того, что нет действенных механизмов контроля за исполнением законодательства о регулировании выращивания и обращения ГМО, объяснял глава ассоциации Сергей Иващенко. Не факт, что они появятся на практике и после имплементации нового законодательства, считает он.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным СМИ, страна-агрессор Россия и член НАТО Турция при участии Катара и Венгрии могут готовить новый меморандум, который касается экспорта зерна на невыгодных для Украины условиях. Москва предлагает доставлять "российское" зерно (которое, скорее всего, является краденым украинским) в "нуждающиеся страны".

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