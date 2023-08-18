Путин и Эрдоган планируют зерновой шантаж Украины? Bild обнародовал переписку между МИД России и Турции

Страна-агрессор Россия и член НАТО Турция при участии Катара и Венгрии могут готовить новый меморандум, который касается экспорта зерна на невыгодных для Украины условиях. Москва предлагает доставлять "российское" зерно (которое, скорее всего, является краденым украинским) в "нуждающиеся страны".

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Турция, в свою очередь, выступит как организатор, а Катар – как спонсор поставок. Венгрия предоставит свою территорию как площадку для тайных переговоров. Об этом заявило немецкое издание BILD со ссылкой на секретные документы и переписку между министерствами иностранных дел России и Турции и соответствующими посольствами.

Журналисты назвали готовящийся "меморандум о трехстороннем сотрудничестве" "мегазаговором" против Украины.

Черноморское зерновое соглашение РФ саботирует с 17 июля. С тех пор Москва почти каждую ночь бомбит украинские порты и продовольственную инфраструктуру и даже берет на абордаж грузовые суда, направляющиеся в Украину.

Источники BILD заявил, что "путинский режим хочет пойти дальше". Он планирует экономическое соглашение с дружественными к России странами, причем с "благословения" ООН. Как инструмент давления Кремль хочет использовать угрозу мирового голода.

Это подтверждают документы 21, 23, 28 июля и 7, 8 августа, пишет издание. Государства якобы обсуждают трехстороннее сотрудничество Турции с Россией и Катаром по вопросу поставок зерна.

Предварительно, Анкара настаивает, чтобы новое зерновое соглашение было связано с предыдущим. Турецкие дипломаты якобы сообщили посольству России в Анкаре, что трехстороннее сотрудничество будет осуществляться "в качестве дополнения к Черноморской инициативе, которая вносит позитивный вклад в глобальную продовольственную безопасность".

Министр иностранных дел Турции также предупредил своего российского коллегу: "Если не будут предприняты шаги в отношении Черноморской инициативы, есть риск, что меры по трехстороннему сотрудничеству столкнутся с различными трудностями".

Согласно переписке, Анкара хочет связать экспорт зерна из России и Украины и обеспечить их "взаимную защиту".

Если сделка состоится с благословения ООН, Киев окажется перед дилеммой: либо согласиться на безопасный вывоз "российского" зерна и прекратить нападения на корабли страны-агрессора, либо в глазах пропагандистов нести "единоличную" ответственность за рост голода в мире.

Андрей Сизов, управляющий директор "СовЭкона", компании по исследованию сельскохозяйственных рынков в Черном море, отметил:

"В настоящее время нет экспортных ограничений на российское зерно, поэтому эта сделка между Турцией, Катаром и Россией смотрится для меня скорее "гамбитом", чтобы выглядеть лучше. Помимо политических причин, я не вижу необходимости в еще одном соглашении об экспорте зерна в Черном море".

По информации BILD, сотрудники спецслужб предполагают, что сделка между Турцией, Россией и Катаром может быть завершена уже в ближайшие выходные. Вероятно, 20 августа на территории Венгрии представители РФ и Турции могут провести переговоры по этому вопросу. Возможно, это соглашение даже готово к подписанию, предположили журналисты.

Как писал OBOZREVATEL:

– 13 августа РФ атаковала гражданский сухогруз "Сукру Окан" под флагом Палау в Черном море. Оккупанты якобы открыли предупредительный огонь из автоматического стрелкового оружия и задействовали вертолет.

– InformNapalm получило информацию, что "Сукру Окан" сменил курс в сторону Турции (где и произошло нападение) по рекомендации турецкого радиоэфира.

– В конце июля в сети появилось аудио с угрозами российского корабля другому гражданскому судну в Черном море. Оккупанты по рации требовали, чтобы капитан корабля ответил, что именно перевозит и под каким флагом он идет, а также "предупреждали", что движение к украинским портам "запрещено".

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