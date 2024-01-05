В Украине изменится ситуация с зарплатами: на какие суммы рассчитывать в 2024 году

В 2024 году средняя зарплата украинцев вырастет до 21 809 грн, а минималка увеличится с 6700 до 8000 грн. Предполагается, что с учетом инфляции реальные зарплаты вырастут на 8,5%.

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В Украине средняя зарплата входит в перечень основных показателей экономического и социального развития. А потому ее прогноз и заложен в официальные бюджетные прогнозы, пишет OBOZ.UA.

Темпы инфляции должны компенсироваться ростом заработных плат. В этом году Кабмин повысил с 1 января минималку до 7100 грн, а в апреле планируется повышение до 8000 грн.

Рост минималки повлияет и на средние зарплаты. "Непосредственно должна увеличиться зарплата в бюджетной сфере", – добавила кандидат экономических наук Лидия Ткаченко.

Кабмин прогнозирует, что уже в этом году средняя зарплата составит 21 809 грн. В 2025-м показатель, по прогнозу, повысится до 25 732 грн, а в 2026-м – до 30 260 грн.

Реальная зарплата увеличится на 8,5% в 2024-м (это с учетом инфляции), хотя в предыдущем прогнозе предполагался рост на 6%. При этом прогноз уровня безработицы скорректирован до 18,7%.

Зарплаты в 2024 году планируют повысить 87% компаний, говорится в результатах опроса работодателей Европейской бизнес-ассоциацией. Около половины (46%) компаний в ходе опроса отметили, что размер повышения будет составлять до 10%.

Как сообщал OBOZ.UA, пока что в Украине самые маленькие зарплаты получают работники библиотек, архивов, музеев и других учреждений культуры. А самые большие – в сферах телекоммуникаций и информации, а также финансовой и страховой деятельности.

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