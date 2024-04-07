В Украине изменились цены на яйца: повысится ли стоимость перед Пасхой

В Украине перед Пасхой цены на яйца в период долгих лет росли. Однако в 2024 году ситуация изменилась – их стоимость продолжает снижаться.

Об этом рассказал в комментарии "Телеграфу" глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. Он назвал несколько причин такой "аномалии".

Во-первых, отмечает эксперт, Союз птицеводов констатировал, что потребление яиц в Украине снизилось на 1 млрд штук в год из-за миграции населения за границу и роста потребления курятины. Так, потребление мяса кур в 2023 году выросло на 26 тысяч тонн.

Экспорт яиц активизировался, но на рынке все еще остается большое количество продукции, рынок насыщен. Такая ситуация может привести к проблемам для производителей, особенно в том случае, если Европа сократит экспорт из Украины на 5000 тонн в год.

Пендзин отмечает, что если ситуация будет развиваться в этом направлении, то экспортеры столкнутся со сложностями, ведь яйца – это скоропортящийся специфический продукт, что, в свою очередь, требует сложных логистических решений.

Учитывая такую ситуацию на рынке, эксперт прогнозирует, что перед Пасхой цены на яйца не будут расти. Дополнительным фактором станет рост предложения продукции от частных хозяйств.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, в Украине начала дешеветь капуста. В настоящее время основные сделки по продаже этой продукции заключаются по 5-10 грн/кг, тогда как еще неделю назад производители реализовывали свой продукт по цене около 12 грн/кг, то есть на 20% дороже прошлой максимальной цены. Соответственно, скоро следует ожидать удешевления и в супермаркетах, где уже снизили цены на овощ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!