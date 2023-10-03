В Украине изменились цены на бензин, ДТ и автогаз: озвучена стоимость на АЗС

Начиная новую неделю, АЗС в Украине снова увеличили цены на топливо. Однако повышение стоимости бензина, дизеля и автогаза оказалось менее резким, чем перед выходными.

Так, бензин А-95+ и А-95 за сутки подорожали на 11 копеек – до 58,18 грн/л и 55,23 грн/л соответственно. Об этом свидетельствуют данные Консалтинговой группы "А-95".

Стоимость А-92 выросла на 4 копейки – 52,92 грн/л. На 13 копеек поднялась средняя цена дизельного топлива – 55,22 грн/л, а вот автогаз по сравнению с предыдущим торговым днем ​​в цене не изменился – 25,75 грн/л.

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Ранее сообщалось, что мировые нефтеперерабатывающие заводы не успевают производить достаточное количество дизельного горючего. Это провоцирует новый виток инфляции, лишая горючего страны для промышленности и транспорта. Стоимость дизеля растет по всему миру.

Как ранее писал OBOZREVATEL, существует много мифов о том, как уменьшить расход топлива украинцам. Есть такие, которые в лучшем случае никак не отразятся на авто, а некоторые могут навредить.

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