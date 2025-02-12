В Украине изменились правила работы магазинов и супермаркетов: что изменится для покупателей

В Украине приняли новые правила обслуживания покупателей в магазинах и супермаркетах. Согласно им, все торговые точки оснащены пандусами, продажа некоторых товаров будет запрещена, а персонал получит места для хранения личных вещей.

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Как сообщили в Министерстве экономики, таким образом планируется улучшить условия торговли и усилить защиту прав потребителей. Новые правила заработают после завершения военного положения, когда вступит в силу обновленный закон о защите прав потребителей.

Доступность для всех: новые требования к магазинам

Одним из ключевых новшеств стало обязательство торговых заведений сделать свои помещения удобными для людей с инвалидностью и маломобильными группами населения. В магазинах и заведениях питания должны быть пандусы, специальные парковочные места, а также персонал, готовый помочь покупателям. Даже передвижные точки торговли должны обеспечить беспрепятственный доступ к транспорту и другим объектам.

QR-коды вместо очередей: цифровая информация о товарах.

Новые правила позволяют потребителям получать информацию о товарах и продавцах в цифровом формате. В уголке потребителя появятся QR-коды, с помощью которых можно быстро узнать всю необходимую информацию. Если клиент пожелает, продавец предоставит данные в бумажной форме.

Четкие стандарты для торговли и производства

В магазинах должны быть отдельные места или помещения для хранения личных вещей работников. Также уточнены требования к использованию весов и других измерительных приборов — они должны быть точными и соответствовать нормам метрологического законодательства.

Сетевые компании и интернет-магазины под пристальным контролем

Для сетевых торговых компаний установлено обязательное наличие складских помещений. Товары можно будет продавать через агентов или доставлять непосредственно покупателям, а интернет-магазины должны предоставлять полную информацию о продавце и продукции. В то же время осуществление оптовой торговли, в частности, и через интернет-магазины будет четко регламентировано.

Запрет на опасные товары

Еще одно важное нововведение — запрет на продажу товаров, похожих на еду, но не съедобных. Например, игрушки в виде фруктов, которые могут ввести в заблуждение детей и представлять угрозу для их здоровья.

Таким образом, правительство планирует сделать торговую среду более безопасной, удобной и более прозрачной для потребителей. Бизнес получит четкие правила игры, а потребители больше возможностей для защиты своих прав.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Украине будут штрафовать на сумму до 17 000 грн предпринимателей, не обеспечивающих возможность безналичных расчетов в малых населенных пунктах с 1 января 2025 года. Исключения сделаны для физических лиц-предпринимателей (ФЛП, з укр. – "ФОПов"), являющихся плательщиками единого налога первой группы.

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