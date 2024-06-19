В Украине из-за аномальной ситуации на рынке труда взлетели зарплаты в трех отраслях

В Украине из-за дефицита кадров в трех отраслях средняя зарплата выросла более чем на 40%. Работодатели вынуждены значительно повышать зарплаты, чтобы привлечь новых рабочих. Речь идет о сферах строительства, временном размещении и организации питания и водном транспорте.

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Об этом говорится в материале OBOZ.UA. В Конфедерации Строителей Украины провели опрос и выяснили, что 90% компаний заметили значительное увеличение женщин в строительной отрасли. Из-за мобилизации наблюдается значительная нехватка работников. Поэтому работодатели вынуждены адаптировать условия работы так, чтобы они физически были по силам женщинам, в частности, увеличивать количество технологий.

"90% компаний отметили значительное увеличение количества женщин в строительной отрасли. На половине должностей, ранее занимавших мужчины, сейчас работают женщины", - говорится в результатах опроса КБУ.

Отрасль, которая больше всего страдает из-за дефицита кадров, также можно определить и оценив темпы роста зарплат. Чтобы привлечь сотрудников, работодатели вынуждены повышать зарплаты и жертвовать собственной доходностью. Как результат, согласно данным Госстата, в первом квартале этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого зарплаты на строительстве выросли на рекордные 44% (до 14,5 тыс. грн).

В то же время в сфере временное размещение и организация питания зарплаты выросли на 44,1% (до 15 тыс. грн), а в водном транспорте – на 42% (до 26 тыс. грн). В среднем по стране, согласно официальной статистике, зарплата достигает 18,9 тыс. грн . Это на 22,5% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Эти данные немного отличаются от статистики кадровых порталов. Так, согласно порталу Robota.ua, средняя зарплата в резюме – 20 тыс. грн, в то время как в вакансиях – чуть меньше 15 тыс. грн.

Как ранее писал OBOZ.UA, зарплаты судей зависят от уровня суда, а также должности судьи. К примеру, судьи Верховного Суда могут получать в разы больше, чем местные судьи. Также прибавка может быть на должность (например, больше зарабатывают головы). Так председатель Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда в среднем зарабатывает около 430 тыс. грн в месяц.

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