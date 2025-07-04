В Украине готовятся к новому масштабному "большому строительству": что хотят построить для Львова
В Украине готовятся к запуску нового крупного строительства: евроколеи Львов – Польша. Поддерживать Украину в этом будет Евросоюз – там уже приняли решение о выделении 76 млн евро грантовой помощи на реализацию первого этапа строительства.
Об этом сообщили в Министерстве развития общин и территорий. Там отметили:
- По плану, работы по прокладке европейской железнодорожной колеи стандарта 1 435 мм должны вестись на участке Скнилов – Мостиска II.
- Ожидается, что реализация проекта соединит Львов с границей Польши и откроет дополнительное прямое железнодорожное сообщение между Украиной и Европейским Союзом.
- Финансирование будет выделено в рамках программы Connecting Europe Facility (CEF) 2024 – "основного инструмента ЕС для развития стратегической инфраструктуры".
"Это большое и стратегическое решение. ... После завершения работ украинские пассажирские и грузовые поезда смогут без пересадок, без смены тележек и без остановок на границе следовать в Польшу и страны ЕС", – говорится в сообщении.
При этом утверждается: строительство евроколеи позволит сократить время пребывания поездов в дороге. А кроме того:
- Уберет необходимость в пересадке пассажиров.
- Создаст "новые возможности для транзита".
- Разгрузит пункты пропуска на границе.
В то же время, подчеркивается, в настоящее время уже завершается прокладка евроколеи между Ужгородом и Чопом. А пункт пограничного контроля уже перенесли на станцию Мостиска II.
Как сообщал OBOZ.UA, сам же запуск евроколеи между Ужгородом и Чопом, ожидается, произойдет уже в июле. Следующими городами, где планируется прокладка пути станут Львов, Черновцы и Луцк.
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