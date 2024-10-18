В Украине готовятся изменить правила для железной дороги: будут устанавливать нормы ЕС
Кабинет министров одобрил законопроект, вводящий новую модель рынка железнодорожных перевозок. Документ направлен на имплементацию актов законодательства ЕС в сфере железнодорожного транспорта. Т.е., предлагается ввести новую модель рынка железнодорожных перевозок, аналогичную европейским железнодорожным стандартам.
Об этом сообщил постоянный представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук. Он отметил, что документом, среди прочего:
- Определены "основные требования, обязанности и права оператора инфраструктуры, перевозчика".
- Определены основные требования к железнодорожному подвижному составу".
- Регулируется деятельность операторов железнодорожного подвижного состава и владельцев подвижного состава.
- Закрепляется принцип равноправного доступа к услугам инфраструктуры, распространяющийся на всех лиц, заинтересованных в получении таких услуг.
- Предусматривается создание системы управления безопасностью на железнодорожном транспорте в соответствии с требованиями положений законодательства ЕС.
Последнее, по словам Мельничука, позволит повысить уровень безопасности перевозок в условиях развитой конкуренции на рынке железнодорожных перевозок.
"Кроме этого, предполагается внедрение функционирования учебных центров, осуществляющих подготовку, переподготовку и повышение квалификации машинистов", – сообщил он.
В то же время отметим: одобрение законопроекта правительством не означает автоматическое применение изложенных в нем норм. Для того, чтобы прописанные в нем механизмы заработали, документ должен быть поддержан народными депутатами, а также подписан президентом.
При этом депутаты могут среди прочего как вносить изменения в проект закона, так и вернуть его назад Кабмину. А президент имеет право ветировать документ – и тогда, даже несмотря на поддержку парламента, закон работать не будет.
Как сообщал OBOZ.UA, ранее же Кабмин одобрил проект закона об изменении правил пользования земельными участками во время военного положения. С помощью его планируют, в частности, в принудительном порядке временно лишать лиц права пользования землей, находящейся в частной собственности, для строительства инженерно-технических и фортификационных сооружений.
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