В Украине дом у моря продают всего за 5 тыс. долларов: как выглядит и где находится

Самый дешевый дом у моря находится в Курортном Одесской области. За пять тысяч долларов продают дом из шести комнат.

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Как говорится в объявлении, здание "в среднем состоянии". Однако судя по фото здание нуждается в капитальном ремонте. Лишь частично выполнены внутренние роботы. Также, судя по фото, в одной из комнат находятся строительные материалы: на полу высыпан песок, доски и т.д.

Вместо люстр на потолках – проводка для освещения. Вместе с домом продается небольшой участок земли. В доме нет воды, а туалет находится посреди участка. Единственное преимущество дома – он находится у моря.

Какие еще есть предложения

В Одессе на берегу моря рыболовный домик (без фундамента) площадью 110 квадратов продают за 43 тыс. долларов. Это меньше, чем стоит квартира в киевской хрущевке недалеко от метро.

Об этом говорится в данных крупного портала недвижимости. "В Одессе-411 батарея/Дубовая роща/Дача Ковалевского. Хорошее место, много площади – 100 м кв., два этажа, 3 спальни, кухня, санузел, видовая терраса, асфальтированный подъезд, развитая инфраструктура", – говорится в объявлении .

А у причала 122 продают дом площадью 65 квадратов. Это двухэтажное здание с тремя комнатами. За такое здание просят 15 тысяч долларов.

Об этом говорится в данных крупного портала недвижимости. Дом расположен в 40 метрах от моря. Есть газ, центральный водопровод, скважина, электричество, центральная канализация, канализация – септик.

"На склоне, роскошный пейзаж на море. Сначала участок был выбран из-за невероятной панорамы. Дом под снос стоит там, чтобы легче было делать "реновацию". Городская канализация, свет, газ, все подключено и оплачено. По тому паспорту 1 сотка, по сути больше. Есть каштановое дерево, можно убрать", – говорится в объявлении.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, у украинцев есть несколько недель для уплаты налогов на недвижимость. Квитанции-сообщения они должны получить до 1 июля. Размер налога зависит от площади недвижимости, а также минимальной зарплаты.

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