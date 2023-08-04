В Украине дом рядом с рекой продают за $1 тысячу: как выглядит

В Украине в одном из сел Житомирской области дом недалеко от реки продают всего за 1 тыс. долларов. Недвижимость нуждается в капитальном ремонте.

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Об этом говорится в данных крупного кадрового портала. На территории участка находится огород и сад.

Дом находится в селе Жеревцы Житомирской области. Главное преимущество – большой участок (40 соток) и близость к реке (всего 50 метров). Площадь дома составляет 40 квадратов, в доме есть две комнаты. Он нуждается либо в капитальном ремонте и достройке, либо же дом можно демонтировать, а на его месте возвести новый.

В дом проведена электроэнергия, однако нет централизованного водоснабжения. Санузел находится во дворе. Недалеко от дома – магазин, детская площадка, отделение почты, остановка транспорта, школа и детский сад.

"Продам дом в селе с земельным участком 40 сот. есть электричество колодец, до 50 метров река Жерева. Рядом школа, магазины, остановка транспорта", – говорится в объявлении.

Отметим, в небольших населенных пунктах дом, который требует ремонта, без водоснабжения и канализации, можно приобрести за 20-30 тыс. грн. При этом до ближайшего крупного населенного пункта придется добираться в течение часа-двух. Кроме того, в самом населенном пункте слабо развита инфраструктура.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что украинцы до конца лета должны заплатить налоги за свои дома и квартиры. Такое правило предусмотрены Налоговым кодексом.

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