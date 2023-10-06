В Украине арестовали все активы сразу трех российских олигархов: названы имена

В Украине по решению суда арестованы все активы, принадлежавшие трем российским олигархам, – на сумму более 17 млрд грн. Речь идет о финансово-инвестиционном консорциуме Михаила Фридмана, Петра Авена и Андрея Косогова. Всего это 20 компаний и финансово-кредитных учреждений, которыми кремлевские олигархи владеют в качестве прямых бенефициаров или через подконтрольные офшорные компании.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины (СБУ) и в Офисе генерального прокурора. В генпрокуратуре при этом не раскрыли имена фигурантов дела, тогда как в СБУ прямо их назвали и опубликовали коллаж из фотопортретов бизнесменов.

Видео дня

Среди заблокированных активов – ценные бумаги и корпоративные права операторов мобильной связи и сферы ИТ, изготовителя минеральных вод, финансовых и страховых компаний, а также других предприятий. "Арест этого имущества не позволит российским собственникам "переписать" его на подставных лиц во избежание дальнейшей передачи активов в доход Украины", – отметили в СБУ. То есть активы не прекратят работу.

Также указывается, что упомянутые олигархи входят в окружение президента РФ Владимира Путина. Также они причастны к схемам масштабного финансирования вооруженной агрессии России.

"По данным следствия, военно-политическое руководство России привлекло этих российских олигархов к реализации внутренней и внешней политики государства-агрессора. Они финансировали военно-промышленный комплекс и государственные военизированные организации России", – сообщили в Офисе генпрокурора.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре-2023 СБУ сообщила о подозрении Михаилу Фридману. По данным следствия, он вместе со своими бизнес-партнерами скрывается за границей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!