Украинцы активно скупают электромобили: топ-5 самых популярных моделей

В марте 2024 года в Украине наблюдалось удвоение продаж электромобилей по сравнению с тем же месяцем прошлого года – украинцы приобрели более 4,4 тысяч таких авто. Это указывает на значительное увеличение интереса к этой технологии. Наиболее популярными моделями стали Volkswagen ID.4 и Nissan Leaf.

По данным "Укравтопрома", в течение этого месяца автопарк страны пополнился более 4,4 тысяч авто на аккумуляторных источниках питания (BEV). Это поразительный рост в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что свидетельствует о росте интереса украинцев к электромобильной технологии.

Немалым фактом является то, что доля новых машин BEV в общем количестве зарегистрированных автомобилей составила целых 20%. Подавляющим большинством среди зарегистрированных электромобилей были легковые автомобили, из которых 900 штук были новыми, а 3437 – подержанными.

В то же время среди 83 зарегистрированных коммерческих электромобилей только 5 были новыми. А именно:

Vokswagen ID.4 – 207 единиц;

Byd Song Plus – 112 единиц;

Honda eNS1 – 79 единиц;

Honda M-NV – 70 единиц;

Nissan Ariya – 68 единиц.

В марте украинцы также зарегистрировали значительное количество подержанных электромобилей. Это указывает на растущий интерес потребителей к экологически чистым транспортным средствам, в топ-5 вошли:

Nissan Leaf – 546 единиц;

Tesla Model 3 – 456 единиц;

Tesla Model Y – 349 единиц;

Volkswagen e-Golf – 246 единиц;

Tesla Model S – 192 единицы.

Эти цифры указывают на то, что украинские потребители становятся осознанне выбора автотранспорта и все больше переходят на электромобили как экологически чистую альтернативу.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, за март месяц украинский автопарк пополнился более чем 21 тысячей подержанных легковых автомобилей, импортированных из-за рубежа. По сравнению с мартом 2023 года количество регистраций таких авто выросло почти в полтора раза. Лидером регистраций в марте стал Volkswagen Golf.

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