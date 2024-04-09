Украинцы активно скупают электромобили: топ-5 самых популярных моделей
В марте 2024 года в Украине наблюдалось удвоение продаж электромобилей по сравнению с тем же месяцем прошлого года – украинцы приобрели более 4,4 тысяч таких авто. Это указывает на значительное увеличение интереса к этой технологии. Наиболее популярными моделями стали Volkswagen ID.4 и Nissan Leaf.
По данным "Укравтопрома", в течение этого месяца автопарк страны пополнился более 4,4 тысяч авто на аккумуляторных источниках питания (BEV). Это поразительный рост в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что свидетельствует о росте интереса украинцев к электромобильной технологии.
Немалым фактом является то, что доля новых машин BEV в общем количестве зарегистрированных автомобилей составила целых 20%. Подавляющим большинством среди зарегистрированных электромобилей были легковые автомобили, из которых 900 штук были новыми, а 3437 – подержанными.
В то же время среди 83 зарегистрированных коммерческих электромобилей только 5 были новыми. А именно:
- Vokswagen ID.4 – 207 единиц;
- Byd Song Plus – 112 единиц;
- Honda eNS1 – 79 единиц;
- Honda M-NV – 70 единиц;
- Nissan Ariya – 68 единиц.
В марте украинцы также зарегистрировали значительное количество подержанных электромобилей. Это указывает на растущий интерес потребителей к экологически чистым транспортным средствам, в топ-5 вошли:
- Nissan Leaf – 546 единиц;
- Tesla Model 3 – 456 единиц;
- Tesla Model Y – 349 единиц;
- Volkswagen e-Golf – 246 единиц;
- Tesla Model S – 192 единицы.
Эти цифры указывают на то, что украинские потребители становятся осознанне выбора автотранспорта и все больше переходят на электромобили как экологически чистую альтернативу.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, за март месяц украинский автопарк пополнился более чем 21 тысячей подержанных легковых автомобилей, импортированных из-за рубежа. По сравнению с мартом 2023 года количество регистраций таких авто выросло почти в полтора раза. Лидером регистраций в марте стал Volkswagen Golf.
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