В результате украинских атак на НПЗ Россия сократила экспорт топлива до почти исторического минимума – Politico

Атаки украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам в глубине России не только заставили Кремль защищать собственную территорию. Эти удары достигли невероятного и "в крупнейшей в мире нефтедержаве закончился запас бензина".

Цены на дизельное горючее для российских потребителей за последнюю неделю выросли на 10 процентов. Цены на бензин, выросшие более чем на 20 процентов с начала года, уже достигли шестимесячного максимума, пишет Politico. Из-за проблем с наполнением внутреннего рынка Россия сократила экспорт топлива до почти исторического минимума.

"Это как комар. Если вы не можете его найти и убить, и он продолжает возвращаться ночь за ночью. В итоге вы будете истощены. Это очень хороший способ снять давление с линии фронта", - цитирует издание офицера британской военной разведки и планировщика НАТО Филиппа Ингрема.

По словам последнего, "эта стратегия будет изучаться в академиях подготовки офицеров несколько десятилетий".

В настоящее время экспорт топлива из РФ за прошедшую неделю составил 712 тысяч тонн. Сравнивая с более чем 844 тоннами экспорта за ту же неделю 2023 года, издание говорит о "падении до почти исторического минимума". Для Москвы это одновременно и политическая и военная проблема, полагает издание.

"Дешевое топливо не только важно для военных усилий России, оно является ключевой частью заявлений российского диктатора Владимира Путина общественности, противоядием относительно информации о задержках зарплат и слабом рубле", - считает Politico.

Более того, издание, ссылаясь на аналитиков российского Фонда национальной энергетической безопасности, предполагает, что РФ, "возможно, даже придется импортировать бензин из соседней Беларуси".

"Физические санкции Украины могут ускорить действие фактических. Удары украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам ускоряют влияние западных санкций, поскольку эти нефтеперерабатывающие заводы пытаются заменить западное оборудование, запасные части и программное обеспечение", – считает эксперт из Международного института стратегических исследований Мария Шагина.

Как сообщал OBOZ.UA, из последних можно выделить удары по нефтеперерабатывающему заводу в Славянске-на-Кубани. Там после атаки произошел масштабный пожар, и НПЗ частично приостановил работу.

Что интересно: НПЗ в Славянске-на-Кубани уже был целью украинских БПЛА. В марте на территории объекта также был пожар из-за украинского удара по заводу.

После этого резервуары с топливом нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае были защищены сетками, известными как "мангалы" от дроновых обстрелов. Однако такие конструкции не помогли захватчикам.

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