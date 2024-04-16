В работе с ветеранами 'Метинвест' ориентируется на опыт Израиля и США, но дополняет его собственными техниками, – Петрук

В Группе "Метинвест" Ахметова мобилизован каждый шестой сотрудник, а 500 человек уже вернулись в мирную жизнь. Из них 85% работают на своих предыдущих должностях. Ветеранов будет становиться все больше, поэтому компания ввела множество программ, направленных на их адаптацию. Для этих программ использовался американский и израильский опыт, но он был дополнен уникальными украинскими методиками.

Об этом рассказала директор по устойчивому развитию и взаимодействию с персоналом Группы "Метинвест" Татьяна Петрук.

"Когда человек возвращается с фронта, он является таким же членом нашего коллектива, как и остальные. Но для ее адаптации требуется немного больше времени и усилий. При необходимости мы помогаем с лечением, реабилитацией, протезированием. Мы ввели дополнительные психологические скрининги. Разработали и внедрили целую экосистему интеграции ветеранов в гражданскую жизнь. Некоторые компании выделяют работу с ветеранами в отдельное направление. Мы не выделяем – мы адаптируем все наши бизнес-процессы к новым реалиям", – отметила Петрук.

Она подчеркнула, что внутренние ветераны – это ДНК компании, люди с доказанным профессиональным опытом, квалификацией и умениями. Поэтому для "Метинвеста" важно максимально сохранить этот кадровый потенциал. Для этого были также введены программы по обучению ветеранов, которые не могут вернуться к предыдущему месту работы. В то же время компания не разделяет подходы на ветеранский или не ветеранский, а также сохраняет системность в своих программах.

"У нас есть герои, которые возвращаются с фронта, но так же есть герои, которые ежедневно стоят у мартен или у домны. Поэтому система оплаты труда и нематериального вознаграждения, оценка персонала, должности остается единой для всех сотрудников. Чествование и поддержка ветеранов должны быть организованы так, чтобы не разделять, а объединять коллективы. И эта работа должна быть системной. Не разовая акция – что-то сделали, раздали брошюры, и на этом все завершилось. А направление, с которым мы будем работать постоянно", – подчеркнула Петрук.

Она отметила, что большое внимание в компании уделяют обучению коллективов, как принимать ветеранов, чтобы люди понимали, какие вопросы можно задавать, а какие нет, что можно делать и как предлагать помощь.

"Мы работаем над созданием ветеранских объединений, ветеранских пространств. Но не надо навязывать что-нибудь ветеранам. Мы принимаем их, как обычных людей, и спрашиваем, нужна ли помощь. Если нужна – помогаем. То есть должна быть готовность и знание, как помочь. Но не нужно навязывать свою помощь. Это придет со временем, и общество этому научится", – убежден Петрук.

По ее словам, при подготовке ветеранских программ специалисты "Метинвеста" изучили очень много разного опыта. Современный опыт работы с ветеранами в Израиле и США, поэтому в компании ориентировались на него.

Но такого опыта работы с ветеранами, который будет в Украине, не будет ни у кого. Мы сражаемся на своей земле и защищаем свою землю. Это мы будем делиться опытом с другими государствами. И дай Бог, чтобы это никогда не понадобилось другим странам", – резюмировала Петрук.