В ПриватБанке рассказали, за что будут списывать 50% с любых пополнений карты

Украинец пожаловался на условия предоставления кредитных услуг от ПриватБанка. Ему отказали увеличить кредитный лимит, при этом не смогли объяснить причину такого решения.

"И даже оператор (не говоря о приложении или сайте) не может предоставить конкретных объяснений, причин, об отказе на оказание услуг "оплата частями" и "мгновенная рассрочка", а также об ограничении увеличения кредитного лимита, все ссылаются на автоматические решения программы, которая за это отвечает (при этом каждый образованный человек понимает, что мониторит такие программы персонал, и по каждому клиенту по запросу персонала должна выводиться информация о причинах не предоставления той или иной услуги)", – пожаловался клиент банка на специализированном форуме Минфин.

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В ответ в ПриватБанке пояснили:

если на кредитной карте есть долг, то со всех поступлений на любые карты ПриватБанка будут списывать 50% в счет погашения долга;

размер кредитного лимита определяют с помощью модели, которая включает тысячи показателей. Поэтому банковский сотрудник может не знать о каждом из этих показателей и ссылается на автоматическое приятие решения.

"Если на карте есть просроченная задолженность, когда на ваши счета будут поступать средства, с них будет списываться 50% на кредитную карту до погашения просрочки. Комиссия за переводы зависит от типов карт, между которыми проводится операция. Банк принимает решение о размере кредитного лимита и о его предоставлении на основании математической модели, которая строится на сотнях и даже тысячах показателей. На него могут влиять: кредитная история, наличие депозитов и другие факторы", – пояснили в Привате.

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