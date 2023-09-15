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В ПриватБанке рассказали, за что будут списывать 50% с любых пополнений карты

Александр Литвин
Рынки и компании
1 минута
1,3 т.
На ПриватБанк пожаловались

Украинец пожаловался на условия предоставления кредитных услуг от ПриватБанка. Ему отказали увеличить кредитный лимит, при этом не смогли объяснить причину такого решения. 

"И даже оператор (не говоря о приложении или сайте) не может предоставить конкретных объяснений, причин, об отказе на оказание услуг "оплата частями" и "мгновенная рассрочка", а также об ограничении увеличения кредитного лимита, все ссылаются на автоматические решения программы, которая за это отвечает (при этом каждый образованный человек понимает, что мониторит такие программы персонал, и по каждому клиенту по запросу персонала должна выводиться информация о причинах не предоставления той или иной услуги)", – пожаловался клиент банка на специализированном форуме Минфин

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В ответ в ПриватБанке пояснили:

  • если на кредитной карте есть долг, то со всех поступлений на любые карты ПриватБанка будут списывать 50% в счет погашения долга;
  • размер кредитного лимита определяют с помощью модели, которая включает тысячи показателей. Поэтому банковский сотрудник может не знать о каждом из этих показателей и ссылается на автоматическое приятие решения. 

"Если на карте есть просроченная задолженность, когда на ваши счета будут поступать средства, с них будет списываться 50% на кредитную карту до погашения просрочки. Комиссия за переводы зависит от типов карт, между которыми проводится операция. Банк принимает решение о размере кредитного лимита и о его предоставлении на основании математической модели, которая строится на сотнях и даже тысячах показателей. На него могут влиять: кредитная история, наличие депозитов и другие факторы", – пояснили в Привате. 

Как сообщал OBOZREVATEL, точный прогноз курса доллара в Украине после войны рассчитать невозможно. Однако аналитики смогли назвать факторы, которые будут на него влиять. В зависимости от них удалось смоделировать несколько вариантов поведения валютного рынка.

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