В ПриватБанке произошел масштабный сбой: какие сервисы не работали

В работе государственного ПриватБанка 15 сентября произошел масштабный сбой. В частности, клиентам недоступны платежи и переводы. По состоянию на 11:55 техническая проблема устранена, все сервисы снова работают.

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Об этом сообщили в самом финансовом учреждении. "Переводы и платежи снова работают стабильно и без каких-либо задержек. Технический сбой полностью устранен. Искренне приносим извинения за временные неудобства и благодарим за ваше понимание и терпение", – заявили в банке.

Ранее в "Привате" сообщали о технических неполадках. "Похоже, наши платежи и переводы устроили себе незапланированный перерыв. Мы уже всё устраняем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильную работу", – заявили в банке.

Клиенты банка подтверждали, что действительно столкнулись с проблемами в обслуживании. В частности, украинцы сообщали в социальной сети Threads о невозможности перевести средства.

Клиентам ПриватБанка рекомендуют заменить карты

Клиенты ПриватБанка могут перевыпустить карту, срок действия которой истекает, и продолжать пользоваться ею без ограничений. Сделать это можно в любом отделении банка.

При этом тем, у кого карта повреждена или изменились личные данные, настоятельно рекомендуется заменить карту. Кроме того, заменить карту следует тем:

кто столкнулся с мошенническими операциями со счетом ;

; у кого истек срок действия карты и есть желание официально его продлить (например, для поездки за границу );

); кто потерял карту или забыл её в банкомате;

кто хочет сменить тип карты.

Клиенты ПриватБанка могут перевыпустить карту в любом из отделений. Однако если нет возможности или желания посетить отделение, это можно сделать также онлайн. Перевыпущенную карту можно заказать с доставкой как по Украине, так и за границу.

Как сообщал OBOZ.UA, мошенники могут красть деньги у украинцев с помощью смартфона. ПриватБанк рассказал о новой схеме.

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