В Приват24 случился массовый сбой: что не работало

Утром 6 сентября многие украинцы столкнулись с трудностями во время использования Приват24. В банковском приложении произошел сбой, который оперативно устранили.

Что известно

Некоторое время вместо выполнения операции программа показывала сообщение: "Сервер не отвечает". Впоследствии пресс-служба финучреждения подтвердила проблемы.

Специалисты компании установили, что сложности возникали при создании платежей, обновлении выписки и некоторых других сервисов.

Клиентам пообещали оперативно восстановить нормальную работу приложения: "Наши специалисты технического сектора уже занимаются устранением трудностей. Мы обязательно дополнительно сообщим о стабилизации работы сервисов. Спасибо за понимание!"

В 8:57 пресс-служба проинформировала об исправлении ошибок. Представители Приватбанка поблагодарили пользователей Приват24 за доверие.

"Сейчас все сервисы работают в стандартном режиме", – говорится в сообщении.

Добавим: предыдущий массовый сбой случался с Приват24 совсем недавно. Днем 22 августа пользователи по всей стране не могли зайти в приложение.

– Прибыль украинских банков за первые шесть месяцев 2025 года почти не изменилась, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и составила 100,06 миллиарда гривен. В то же время каждое пятое финучреждение оказалось убыточным.

– В августе Фонд гарантирования вкладов физлиц завершил процедуру ликвидации ПАО "АКБ "Капитал". Выплаты гарантированного возмещения вкладчикам этого банка прекращены.

