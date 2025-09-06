В Приват24 случился массовый сбой: что не работало
Утром 6 сентября многие украинцы столкнулись с трудностями во время использования Приват24. В банковском приложении произошел сбой, который оперативно устранили.
Что известно
Некоторое время вместо выполнения операции программа показывала сообщение: "Сервер не отвечает". Впоследствии пресс-служба финучреждения подтвердила проблемы.
Специалисты компании установили, что сложности возникали при создании платежей, обновлении выписки и некоторых других сервисов.
Клиентам пообещали оперативно восстановить нормальную работу приложения: "Наши специалисты технического сектора уже занимаются устранением трудностей. Мы обязательно дополнительно сообщим о стабилизации работы сервисов. Спасибо за понимание!"
В 8:57 пресс-служба проинформировала об исправлении ошибок. Представители Приватбанка поблагодарили пользователей Приват24 за доверие.
"Сейчас все сервисы работают в стандартном режиме", – говорится в сообщении.
Добавим: предыдущий массовый сбой случался с Приват24 совсем недавно. Днем 22 августа пользователи по всей стране не могли зайти в приложение.
