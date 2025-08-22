В работе Приват24 произошел масштабный сбой: что происходит

В работе банковского приложения Приват24 произошел массовый сбой. Пользователи жалуются, что не могут зайти в приложение банка.

Редакция OBOZ.UA подтверждает, что войти в банковский аккаунт из мобильного приложения невозможно. Зато декстопная версия сайта работает – перевести средства также удалось.

Также некоторые клиенты также жалуются на работу банкоматов ПриватБанка. Из них невозможно получить деньги.

В комментарии OBOZ.UA представители ПриватБанка подтвердили сбой. В компании признали, что сейчас возможны проблемы с "некоторыми платежами".

"Сейчас у клиентов могут наблюдаться сложности с авторизацией и проведением некоторых платежей в Приват24. Наши специалисты восстанавливают стабильную работу сервиса", – сказали в банке.

