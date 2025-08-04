В одном из городов Украины резко выросли тарифы Uklon: сколько теперь стоит поездка

Стоимость поездок в популярном курортном городе Буковель Ивано-Франковской области от сервиса вызова авто Uklon выросла. В течение последних 5 месяцев тариф увеличился почти в 1,5 раза – с 24 до 35 грн/км.

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Об этом свидетельствуют подсчеты Forbes. Согласно данным журналистов с марта по август этого года тариф Uklon для туристического комплекса Буковель вырос почти вполовину – на 46%.

В самой компании эту информацию не комментируют. "Обновленные тарифы соответствуют текущей рыночной ситуации и сезонности", – отметили в пресс-службе компании.

Отмечается, что Uklon запустил услуги в Буковеле в конце 2024 года. Сейчас это единственный крупный сервис вызова такси в Буковеле, но также в городе работают всеукраинский сервис такси Opti и местная компания Taxi-Buko, у которой стоимость поездки стартует от 250 грн.

Причины роста тарифа

На правах анонимности собеседник, причастный к деятельности компании, сказал, что после появления Uklon на рынке пассажирских перевозок в Буковеле другие сервисы были недовольны политикой ценообразования компании. И поэтому перевозчик мог принять решение пересмотреть тарифы.

Но в самой компании объяснили, что на ценообразование в Буковеле влияют два фактора, повышающие стоимость обслуживания авто и количество топлива, которое используют водители. А именно:

большое количество труднодоступных мест;

ограниченность парковочной зоны.

Также стоимость всех услуг такси на Буковеле значительным образом зависит от комиссии, которую взимает курорт. Эксперты отмечают: город получает фиксированную комиссию с каждой поездки. Поэтому, чтобы удерживать водителей, компаниям приходится либо повышать цены, либо покрывать разницу за свой счет.

"Водителям было неинтересно работать по старым тарифам", – говорит анонимный собеседник журналистов.

Он предполагает, что сначала в Uklon действительно покрывали расходы самостоятельно – чтобы привлечь больше клиентов и закрепиться на новом рынке. Это позволяло сервису определенное время удерживать более низкие цены.

Как уже сообщал ранее OBOZ.UA, в марте телеком-гигант "Киевстар" приобрел 97% акций Uklon за $155 млн. Это должно позволить компании расширить свое присутствие в сфере цифровых услуг, а Uklon – получить больше ресурсов для развития, сохраняя при этом автономность операционной деятельности компании

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