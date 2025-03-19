"Киевстар" приобрел службу такси Uklon: сколько стоило соглашение и что изменится для пользователей

"Киевстар" приобрел 97% акций Uklon за $155 млн, что позволит компании расширить свое присутствие в сфере цифровых услуг. Ожидается, что благодаря этому соглашению Uklon получит больше ресурсов для развития, сохраняя при этом автономность операционной деятельности компании.

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Об этом пишет Veon. 19 марта 2025 года компания VEON Ltd. официально объявила, что ее дочерняя компания "Киевстар" подписала соглашение о приобретении Uklon, украинской платформы для заказа поездок и доставки.

По словам Veon, Uklon работает в 27 городах Украины и насчитывает более 100 тысяч водителей-партнеров. В 2024 году платформа совершила более 100 миллионов поездок и более 3 миллионов доставок. После завершения сделки "Киевстар" получит 97% акций Uklon, сохраняя при этом автономность операционной деятельности компании.

Генеральный директор Uklon Сергей Гришков останется в своей должности и продолжит развитие бизнеса. Приобретение Uklon является частью масштабной стратегии VEON по расширению цифровых услуг.

Кроме Uklon, в экосистему компании уже входят Helsi (цифровая платформа в области здравоохранения) и "Киевстар ТВ" (платформа потоковой передачи контента). VEON также активно работает над улучшением цифровой инфраструктуры Украины и планирует инвестировать $1 млрд в развитие телекоммуникационных технологий к 2027 году.

Покупка Uklon может изменить рынок онлайн-заказа поездок в Украине, поскольку теперь компания получает поддержку одного из крупнейших телеком-операторов страны. Ожидается, что это может привести к улучшению сервиса, расширению возможностей для пользователей и увеличению конкуренции с другими игроками рынка.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, такси Uklon предварительно согласовали с властями во Львове возобновление работы в комендантский час, заявил соучредитель компании Дмитрий Дубровский. После Львова также надеются получить подобные решения в Киеве, Днепре и Одессе.

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