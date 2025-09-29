В одном из городов Украины арендодатели устраивают "кастинг" среди квартиросъемщиков: цены на жилье бьют рекорды

В Днепре владельцы квартир все чаще отказывают в сдаче жилья пожилым людям, переселенцам, семьям с детьми и владельцам животных. Несмотря на высокий спрос, рынок аренды фактически превратился в "отборочный", а рост цен лишь усугубляет проблему.

Об условиях на рынке аренды рассказала риелтор Азиза Носенко в комментарии "Суспільному". По ее словам, отказ в аренде чаще всего получают переселенцы, пожилые люди, семьи с детьми, владельцы домашних животных и даже граждане другой национальности.

Риелтор отмечает, что такая тенденция продолжается уже около трех месяцев. Причем владельцы квартир не объясняют мотивов отказа. "Бывает, что квартира стоит 20 тысяч гривен, и люди готовы платить эти деньги. Но если арендатор, например, азербайджанец, хозяева отказывают. То же касается пожилых людей – говорят, что слишком старые", – рассказывает Носенко.

По ее словам, в дорогих квартирах условия другие: если речь идет о новостройке с арендой более 20 тыс. грн, то хозяева чаще соглашаются на жильцов с детьми или животными. В то же время те, кто ищет жилье за 7-8 тыс. грн, сталкиваются с наибольшими трудностями – поиски могут затянуться на месяцы. По данным профильного портала для поиска недвижимости, аренда жилья в Днепре продолжает дорожать:

за полгода "однушки" подорожали на 9%;

"двушки" – на 12%;

"трешки" – на 25%.

Средняя цена аренды однокомнатной квартиры по состоянию на сентябрь 2025 года составляет 12 000 грн. Самыми дорогими районами остаются Соборный (15 000 грн) и Шевченковский (14 000 грн). Самые дешевые варианты можно найти в Новокадакском районе – от 8 000 грн.

Двухкомнатные квартиры сдают в среднем за 16 000 грн, тогда как "трешки" обойдутся арендаторам в 20 000 грн и более. Несмотря на сложные условия, спрос на квартиры в городе остается высоким. Особенно активно жилье арендуют и покупают переселенцы, в том числе по сертификатам еВідновлення.

Но рынок очень чувствителен к ситуации с безопасностью. "Как только происходит обстрел, все сделки останавливаются на 3-4 дня. Люди боятся, и рынок буквально замирает", – объясняет Носенко.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Киеве существенно выросла стоимость аренды квартир. За последние полгода подорожание составило почти 7500 грн, или 40,37%, – в среднем с 18 523 до 26 000 грн (учитывается стоимость всего жилья на рынке без учета количества комнат).

