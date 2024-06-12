В обход иностранных санкций: семья Путина покупает на Западе яхты и запчасти для бизнесджетов

Несмотря на западные санкции, компании, связанные с племянником Владимира Путина, приобрели роскошный французский парусник, а фирма, обслуживающая бизнесджет Алины Кабаевой, которую называют любовницей диктатора, беспрепятственно импортирует запчасти западного производства. Эти действия подчеркивают, как близкое окружение Путина продолжает вести роскошный образ жизни, обходя международные ограничения.

Об этом говорится в расследовании The Insider. Запреты на продажу яхт в Россию не помешали племяннику Владимира Путина, Михаилу Шеломову, в приобретении французского парусника "Бессмертный мечтатель" (Immortal Dreamer).

Этот роскошный парусник Lagoon Seventy 7 был построен во Франции в 2023 году. Дизайн создавал знаменитый Патрик Ле Кеман. Яхта имеет четыре каюты и способна вместить до 18 пассажиров, что делает ее идеальной для частных круизов и отдыха.

Согласно таможенным документам, парусник был спущен на воду в начале 2023 года, а уже в августе транзитом через Турцию его привезли в Россию. Посредником в этом соглашении выступила компания Burevestnik Group, владелец которой Андрей Бойко известен своими близкими связями с Кремлем. Парусник приобрела компания "ООО "Меркурий", которая, по данным расследователей, связана с личной компанией Михаила Шеломова – ООО "Акцепт".

Новая французская яхта стоила "Меркурию" более 5 млн долларов (более 700 млн рублей). Основным источником финансирования для этой покупки стало АО "Аротрон", предоставляющее деньги по договорам займа. Эта компания также выступала спонсором знаменитого дворца Путина в Геленджике. Основатель "Аротрона" Александр Плехов фигурировал как управляющий офшорами, связанными с другом Путина, Сергеем Ролдугиным.

После ввоза в Россию яхту Immortal Dreamer почти сразу переименовали в "Камчатку". Последний раз ее видели на радарах весной недалеко от Туапсе. Для стоянки яхты "Меркурий" арендует место у авиационного Таганрогского научно-технического комплекса имени Г. М. Бериева, имеющего гидроаэродром в акватории Геленджикской бухты.

Запчасти для бизнесджета Алины Кабаевой

Не менее интересен факт беспрепятственного импорта западных запчастей для бизнесджета Falcon 7X, которым пользуется Кабаева, вероятная любовница Владимира Путина. Этот самолет стоимостью 22 млн долларов обслуживается компанией "Руссэйр", формально принадлежащей Ольге Наровской, Екатерине Годелих и Александру Самосюку – лицам, связанным с активами, контролируемыми друзьями, семьей и "кошельками" Путина.

Несмотря на то что российская авиация сталкивается с серьезными проблемами из-за санкций, которые заставляют компании, такие как "Аэрофлот", разбирать самолеты на запчасти, окружение Путина продолжает получать необходимые детали для своих роскошных самолетов. В 2023 и 2024 годах "Руссэйр" ввезла десятки разных товаров для Falcon 7X американского, французского, канадского и британского производства.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, несмотря на то, что в отношении России и крупнейших частных бизнесов страны-агрессора продолжают вводить международные санкции, количество долларовых миллионеров в РФ за год возросло в полтора раза. Число новых богачей увеличилось на 3,3 тысячи человек.

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