Массовый сбой затронул не только Monobank: какие сервисы недоступны

В приложении Monobank 2 июня зафиксированы технические проблемы. Пользователи могут сталкиваться со сложностями с переводом средств и пополнением счетов в терминалах. Также пользователи жалуются на проблемы со снятием наличных в банкоматах Универсал Банка. Впоследствии стало известно, что сбой затронул не только "Моно", но и целый ряд других украинских и международных сервисов, в частности Viber и Telegram.

О технических проблемах говорится в сообщении самого банка, которое разослали клиентам. Как уточнил позже соучредитель банка Олег Гороховский, Amazon подтвердил сбой на стороне AWS.

AWS — это крупнейший в мире поставщик облачных услуг. Вместо содержания собственных физических серверов, тысячи компаний (от банков и стриминговых платформ до служб доставки и соцсетей) арендуют вычислительные мощности у Amazon.

Сроки восстановления корректной работы в банке пока не называют. В то же время, пользователи приложения могут включить оповещение о завершении технических работ.

Впрочем, реальные сложности наблюдаются не у всех пользователей. Некоторые из них по-прежнему могут переводить деньги между картами.

Пользователи сети сразу заметили, что сбой затронул не только Monobank. В частности, сервисы по отслеживанию фиксируют технические сложности еще у некоторых сайтов и приложений, в частности Viber, Twitch и Slack. Незначительные сбои также фиксируются в ПриватБанке и Telegram.

На этом впоследствии акцентировал и Гороховский. "Похоже на сбой у многих", – прокомментировал он.

