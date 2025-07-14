В Минздраве разоблачили схему на десятки миллионов: правоохранители проводят обыски

Правоохранители проводят обыски в аффилированных структурах Национальной службы здоровья – по делу о хищении средств в Минздраве на десятки миллионов гривен. По данным СМИ, в частности, речь идет о компаниях, которые являются поставщиками медицинских услуг за средства, распорядителем которых является министерство.

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Как сообщается, обыски проводят сразу две структуры. В частности:

Национальная полиция;

прокуратура.

"Правоохранители обнаружили схему завладения бюджетными средствами в особо крупных размерах, которая действовала в 2024-25 годах (уголовное производство открыто в начале 2025-го)", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: схема действовала "под прикрытием непосредственно руководства Минздрава". А ее размер составил десятки миллионов гривен бюджетных средств.

Ранее же Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал помощнику нардепа от "Слуги народа" Геннадия Касая, Дмитрию Пархисенко, меру пресечения в виде залога в 8 млн грн. Его судят по делу о продаже шин для военной авиации Вооруженным силам Украины (ВСУ) по завышенной цене.

"Роль Пархисенко заключалась в том, чтобы налаживать коммуникацию между участниками сговора и обеспечивать оплату по заключенным контрактам. В частности, между должностными лицами Сил логистики ВСУ Владимиром Высоцким и Константином Бутом (были задержаны еще раньше) и владельцем фирмы-поставщика шин", – рассказали в Центре противодействия коррупции (ЦПК).

При этом там отметили, что, по обнародованным данным:

шины в Китае "стоили" чуть более 1 млн долларов;

для ВСУ цены увеличивались почти в 5 раз.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения вице-премьер-министру – министру национального единства Алексею Чернышову, которого подозревают в коррупции. Ему определили залог в размере 120 млн грн. Речь идет о деле о незаконной передаче земли застройщику Сергею Копыстыре.

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